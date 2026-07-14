Смертельный обман: зачем шведы хоронили детей с незнакомцами?

Международная группа исследователей выяснила, что большинство взрослых и детей, похороненных в одной могиле на средневековых кладбищах Швеции, не состояли в биологическом родстве. Результаты ДНК-анализа поставили под сомнение многолетние представления археологов о семейных захоронениях, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Руины церкви Вестерхус. Источник: Стокгольмский университет

ДНК помогла проверить старую археологическую теорию

На протяжении многих десятилетий специалисты считали, что если в одной средневековой могиле покоятся взрослый человек и ребенок, то они, вероятнее всего, были родственниками — родителями и детьми или другими членами одной семьи. Однако такое предположение основывалось лишь на расположении останков и не подтверждалось генетическими исследованиями.

Команда палеогенетиков под руководством Майи Кшевиньской из Центра палеогенетики Стокгольмского университета решила проверить эту гипотезу с помощью современных методов анализа ДНК.

Ученые исследовали останки 142 человек — 68 детей и подростков, а также 74 взрослых, обнаруженные на трех христианских кладбищах Швеции, датируемых X–XIV веками. Именно в этот период языческие традиции постепенно уступали место христианским, что отражалось и на погребальных обрядах.

Большинство совместных захоронений не были семейными

Исследователи определили пол каждого человека, возможные родственные связи и происхождение, после чего сопоставили генетические данные с расположением тел в могилах.

Всего были изучены 27 одиночных и 50 совместных захоронений. Анализ показал, что лишь в единичных случаях взрослые и дети действительно приходились друг другу близкими родственниками.

Даже там, где проживали семьи с общими генетическими корнями, родственников далеко не всегда хоронили вместе. Это означает, что совместное захоронение вовсе не являлось обязательной семейной традицией.

Ученые обнаружили необычную закономерность

Особое внимание исследователей привлекли захоронения, где рядом покоились взрослый и ребенок.

Выяснилось, что мужчины значительно чаще были похоронены вместе с мальчиками, а женщины — с девочками. При этом генетическое родство между ними в большинстве случаев отсутствовало.

По мнению авторов исследования, такая закономерность отражает социальные и религиозные нормы средневекового общества, а не семейные связи. Вероятно, детей с раннего возраста относили к определенной социальной группе в зависимости от пола, и именно это влияло на место их захоронения.

На одном из кладбищ детей хоронили по тем же правилам, что и взрослых

Особенно ярко эта особенность проявилась на кладбище Вестерхус в шведской провинции Емтланд.

Здесь мужчины и женщины традиционно покоились по разные стороны церковного двора. Генетический анализ показал, что аналогичный принцип применялся и к детям.

Мальчиков чаще хоронили на мужской стороне кладбища, а девочек — на женской. Это свидетельствует о том, что даже самые маленькие члены общества подчинялись тем же религиозным и социальным правилам, что и взрослые.

Почему детей могли хоронить рядом с чужими людьми

Одной из наиболее вероятных причин исследователи называют религиозные традиции раннего христианства.

В те времена существовало убеждение, что умерших до крещения нельзя предавать земле на освященном кладбище. Чтобы соблюсти церковные нормы, некрещеного ребенка могли похоронить в одной могиле с уже крещеным взрослым человеком.

Предполагается, что такой обряд символически позволял «приобщить» умершего ребенка к освященной земле и избежать нарушения религиозных запретов.

Открытие может изменить подход археологов

Авторы исследования считают, что результаты работы требуют пересмотра традиционных методов интерпретации средневековых захоронений.

Теперь наличие взрослого и ребенка в одной могиле уже нельзя автоматически считать доказательством их родства. Для подобных выводов необходимы генетические исследования, которые способны подтвердить или опровергнуть семейные связи.

При этом ученые подчеркивают, что выводы относятся прежде всего к исследованным кладбищам в Швеции. Чтобы понять, насколько подобные традиции были распространены в других регионах Европы, потребуются новые исследования.