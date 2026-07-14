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14.07.2026, 08:53

Украинские военные расстреляли чемпиона Европы по боксу Владислава Карпачева

Новости Мира 0 2 313

Российские СМИ сообщили о гибели украинского боксера, чемпиона Европы и Украины Владислава Карпачева. По информации ТАСС, спортсмен был найден мертвым в своем доме в селе Гришино под Покровском в Донецкой народной республике. Официального подтверждения этой информации со стороны украинских властей на момент публикации не поступало, передает Lada.kz. 

Фото: Федерация бокса Украины
Фото: Федерация бокса Украины

Что известно о гибели спортсмена

По данным ТАСС, о случившемся рассказал отец спортсмена Игорь Карпачев. Он сообщил, что обнаружил тело сына в подвале его дома в селе Гришино.

Как утверждает собеседник агентства, перед гибелью Владислав Карпачев подвергся истязаниям, после чего в него было произведено несколько выстрелов. Также, по его словам, из дома были похищены около 8 тысяч долларов, а со двора исчез автомобиль Toyota.

Кроме того, отец спортсмена заявил, что погибла и мать боксера. По его словам, женщина также была застрелена.

Официального подтверждения пока нет

На момент публикации украинские правоохранительные органы и другие официальные структуры не подтверждали и не комментировали распространенную ТАСС информацию о гибели Владислава Карпачева и обстоятельствах произошедшего.

Еще одно резонансное дело

Ранее, 13 июля, стало известно о задержании в Киеве бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ Станислава Лучанова. По данным полиции, его подозревают в похищении и расстреле двух братьев.

Следствие считает, что конфликт начался в конце июня после ссоры из-за громкой музыки и езды на мотоциклах. По версии правоохранителей, после отказа мужчин принести извинения подозреваемый якобы распорядился наказать их, что впоследствии привело к трагическим последствиям.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Криминальная страна
14.07.2026, 04:38
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