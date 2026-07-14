Бензиновая лихорадка: что на самом деле происходит с топливом в России

В России изменились требования к качеству автомобильного топлива, что вызвало бурные обсуждения среди автомобилистов и специалистов. Эксперты и автопроизводители рассказали, насколько опасны новые нормы для двигателей, ждать ли дефицита бензина и как снизить возможные риски, сообщает Lada.kz со ссылкой на dzen.ru.

Фото: edinstvo-news.ru

Почему изменились требования к бензину

В последние месяцы тема автомобильного топлива стала одной из самых обсуждаемых в России. Поводом стало решение властей временно смягчить требования к качеству бензина и дизельного топлива.

Теперь топливо, реализуемое под стандартом «Евро-5», может содержать значительно больше серы. Если раньше допустимая концентрация составляла не более 10 мг/кг, то теперь этот показатель увеличен до 150 мг/кг для бензина и до 350 мг/кг для дизельного топлива. Таким образом, содержание серы может быть выше прежней нормы в 15 раз.

Кроме того, вновь разрешено использование монометиланилина (ММА) — присадки, повышающей октановое число топлива. По оценкам отраслевых аналитиков, она действительно улучшает антидетонационные свойства бензина, однако при длительной эксплуатации может ускорять износ отдельных элементов топливной системы.

При этом такой бензин не соответствует требованиям Таможенного союза и не может экспортироваться в страны Евразийского экономического союза.

Что говорят автопроизводители

Изменения вызвали реакцию крупнейших автомобильных компаний, активно представленных на российском рынке.

В Geely напомнили, что все современные двигатели компании рассчитаны на использование топлива класса не ниже «Евро-5». Владельцам автомобилей рекомендуют по возможности проверять паспорт качества бензина на АЗС, а при использовании топлива более низкого качества сократить интервал замены моторного масла до 5–7 тысяч километров. Также специалисты советуют незамедлительно обращаться в сервис, если после заправки загорелся индикатор Check Engine.

В Haval отметили, что качество топлива напрямую влияет на срок службы двигателя и системы очистки выхлопных газов. Компания изучает возможные последствия эксплуатации автомобилей на топливе с измененными характеристиками и готовит рекомендации для владельцев.

В Changan также советуют строго соблюдать требования инструкции по эксплуатации автомобиля и выбирать проверенные сетевые автозаправочные станции.

При этом некоторые нефтяные компании заявляют, что их продукция по-прежнему полностью соответствует действующим требованиям ГОСТ и классу К5 по содержанию серы.

Что думают независимые эксперты

По словам специалистов, изменения качества топлива не означают, что двигатель выйдет из строя после одной неудачной заправки.

Эксперты объясняют, что повышенное содержание серы оказывает долгосрочное воздействие. При сгорании топлива образуются соединения, которые постепенно ускоряют износ цилиндропоршневой группы, каталитических нейтрализаторов, сажевых фильтров и сокращают срок службы моторного масла.

Особенно чувствительными к качеству топлива считаются современные турбированные двигатели небольшого объема, моторы с непосредственным впрыском и автомобили со сложными системами очистки выхлопа.

В то же время специалисты подчеркивают, что мгновенных серьезных поломок после одной заправки ожидать не стоит. Владельцы автомобилей с атмосферными двигателями более ранних лет выпуска, как правило, могут не опасаться подобных изменений, поскольку такие моторы изначально проектировались для работы на менее качественном топливе.

Есть ли дефицит бензина

Эксперты отмечают, что ситуация с обеспечением топливом остается неоднородной.

В некоторых регионах России действительно фиксируются перебои с поставками и временные ограничения на продажу топлива. Наиболее сложная обстановка сохраняется в новых регионах, где логистическая инфраструктура еще продолжает формироваться.

На большей части страны масштабного дефицита нет, однако специалисты признают, что ситуация остается напряженной.

Одновременно продолжается рост цен. По данным Росстата за второй квартал 2025 года, стоимость бензина АИ-92 увеличилась на 8,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а АИ-95 подорожал на 9,1%.

Эксперты связывают это с увеличением затрат на производство топлива, ремонтом нефтеперерабатывающих заводов и ограничениями на поставки импортного оборудования.

Также рассматривается возможность частичной компенсации нехватки топлива за счет импорта, в том числе из Казахстана и Индии, однако специалисты считают этот вариант лишь временным решением.

Как снизить риски для автомобиля

Специалисты рекомендуют водителям соблюдать несколько простых правил, которые помогут сохранить ресурс двигателя:

менять моторное масло каждые 5–7 тысяч километров, особенно на современных турбированных двигателях;

заправляться преимущественно на крупных сетевых АЗС;

при необходимости запрашивать паспорт качества топлива;

не игнорировать появление индикатора Check Engine после заправки;

своевременно менять топливные фильтры и использовать качественные расходные материалы.

По мнению экспертов, поводов для паники сейчас нет. Однако изменения требований к топливу действительно могут сказаться на долговечности современных двигателей, поэтому автомобилистам советуют внимательнее относиться к выбору АЗС и соблюдать рекомендации производителей.