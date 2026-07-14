Франция против Испании: суперматч ЧМ-2026, который нельзя пропустить

В ночь с 14 на 15 июля сборные Франции и Испании проведут первый полуфинальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года. Победитель встречи станет первым участником решающего матча мирового первенства, сообщает Lada.kz.
Первый полуфинал чемпионата мира по футболу 2026 года состоится на стадионе AT&T Stadium в американском Арлингтоне. Именно здесь определится команда, которая первой обеспечит себе место в финале мирового первенства.
Обслуживать встречу будет судейская бригада во главе с арбитром из Сальвадора Иваном Бартоном.
Казахстанские болельщики смогут увидеть полуфинальную встречу в прямом эфире. Трансляцию покажут телеканалы Qazsport и Qazaqstan.
На стадии четвертьфинала сборная Франции уверенно переиграла Марокко со счетом 2:0, став первым полуфиналистом турнира.
Испания, в свою очередь, в напряженном матче оказалась сильнее Бельгии — 2:1, оформив выход в четверку сильнейших команд чемпионата мира.
Французская сборная входит в число самых титулованных команд мира. «Трехцветные» выигрывали чемпионат мира дважды — в 1998 и 2018 годах.
Испания пока имеет один мировой титул, завоеванный в 2010 году. Теперь обе европейские сборные находятся в шаге от нового финала и продолжения борьбы за главный футбольный трофей планеты.
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