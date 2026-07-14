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14.07.2026, 10:10

Франция против Испании: суперматч ЧМ-2026, который нельзя пропустить

Новости Мира 0 993

В ночь с 14 на 15 июля сборные Франции и Испании проведут первый полуфинальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года. Победитель встречи станет первым участником решающего матча мирового первенства, сообщает Lada.kz. 

Фото: dailysabah.com
Фото: dailysabah.com

Франция и Испания поспорят за выход в финал

Первый полуфинал чемпионата мира по футболу 2026 года состоится на стадионе AT&T Stadium в американском Арлингтоне. Именно здесь определится команда, которая первой обеспечит себе место в финале мирового первенства.

Обслуживать встречу будет судейская бригада во главе с арбитром из Сальвадора Иваном Бартоном.

Где посмотреть матч в Казахстане

Казахстанские болельщики смогут увидеть полуфинальную встречу в прямом эфире. Трансляцию покажут телеканалы Qazsport и Qazaqstan.

Как команды вышли в полуфинал

На стадии четвертьфинала сборная Франции уверенно переиграла Марокко со счетом 2:0, став первым полуфиналистом турнира.

Испания, в свою очередь, в напряженном матче оказалась сильнее Бельгии — 2:1, оформив выход в четверку сильнейших команд чемпионата мира.

История противостояния

Французская сборная входит в число самых титулованных команд мира. «Трехцветные» выигрывали чемпионат мира дважды — в 1998 и 2018 годах.

Испания пока имеет один мировой титул, завоеванный в 2010 году. Теперь обе европейские сборные находятся в шаге от нового финала и продолжения борьбы за главный футбольный трофей планеты.

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