Что нельзя есть в жару: диетолог назвал две главные ошибки, которые перегревают организм

Летний рацион может существенно повлиять на самочувствие в период высоких температур. Диетолог Луис Альберто Замора рассказал, какие продукты помогут легче переносить жару и от какой пищи в это время лучше отказаться, сообщает Lada.kz со ссылкой на lenta.ru.

Фото: freepik

Свежие продукты должны стать основой рациона

По словам специалиста, в жаркую погоду стоит отдавать предпочтение легким и свежим продуктам с высоким содержанием воды. Такая пища помогает поддерживать водный баланс организма и облегчает переносимость высокой температуры.

К наиболее полезным летним продуктам диетолог отнес огурцы, цуккини, редис, сельдерей, свеклу, мяту, а также сезонные ягоды и фрукты — вишню, дыню и арбуз. Эти продукты не только насыщают организм влагой, но и создают ощущение свежести.

От жирной пищи лучше отказаться

Второе важное правило, по словам Луиса Альберто Заморы, — сократить употребление тяжелой и жирной пищи. Такие блюда требуют больше энергии на переваривание, из-за чего организм вырабатывает дополнительное тепло, а ощущение жары становится еще сильнее.

Специалист также рекомендует по возможности исключить блюда с большим количеством жирных соусов, которые делают пищу более тяжелой для пищеварения.

Какие напитки лучше ограничить

Отдельное внимание эксперт уделил напиткам. Он советует в жаркую погоду минимизировать употребление алкоголя и напитков, содержащих кофеин. По его словам, такой подход поможет организму легче справляться с высокой температурой и снизит риск ухудшения самочувствия.