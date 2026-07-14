Ученые нашли неожиданный способ облегчить мигрень без таблеток

Бразильские ученые выяснили, что иглоукалывание в области ушной раковины может помочь снизить интенсивность хронической мигрени. Однако исследование также выявило сильный эффект плацебо, поэтому окончательные выводы делать пока рано, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: medmente.ru

Иглоукалывание проверили на женщинах с хронической мигренью

Исследователи из Бразилии представили результаты клинического исследования на форуме Federation of European Neuroscience Societies (FENS), в котором изучалась эффективность аурикулотерапии — метода иглоукалывания в определенные точки ушной раковины — при хронической мигрени.

В исследовании приняли участие 68 женщин, страдавших хронической мигренью не менее одного года. У каждой из них приступы головной боли возникали минимум 15 дней в месяц.

Участниц случайным образом разделили на две группы. Одна прошла курс из восьми сеансов аурикулотерапии, а второй проводили имитацию процедуры без терапевтического воздействия.

Боль уменьшилась, но результаты оказались неоднозначными

Состояние пациенток оценивали до начала лечения, сразу после завершения курса и спустя месяц. Ученые анализировали интенсивность боли, влияние мигрени на повседневную жизнь и уровень насыщения тканей головного мозга кислородом.

После курса аурикулотерапии женщины сообщили, что интенсивность боли снизилась примерно на 11% сразу после лечения и на 18% спустя месяц. Кроме того, участницы отмечали, что приступы стали меньше мешать работе, отдыху и повседневной активности.

Однако исследователей удивило, что схожие улучшения наблюдались и у женщин, которым проводили лишь имитацию процедуры.

Почему ученые пока не делают окончательных выводов

При анализе данных специалисты не обнаружили статистически значимых различий между двумя группами. Это означает, что на данном этапе нельзя уверенно утверждать, что иглоукалывание в области уха превосходит по эффективности эффект плацебо.

Тем не менее авторы работы считают аурикулотерапию перспективным вспомогательным методом при лечении хронической мигрени. Они подчеркивают, что речь не идет о замене медикаментозной терапии, а лишь о возможном дополнении к ней.

Сейчас исследовательская группа проводит более масштабное клиническое исследование, которое должно помочь определить, действительно ли стимуляция определенных точек ушной раковины способна облегчать симптомы хронической мигрени.