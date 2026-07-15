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15.07.2026, 06:45

Испания всухую обыграла Францию и вышла в финал ЧМ-2026

Новости Мира 0 822

Сборная Испании уверенно переиграла Францию со счетом 2:0 и стала первым финалистом чемпионата мира по футболу 2026 года. На протяжении большей части встречи испанцы владели инициативой, а французская команда практически не создала опасных моментов у ворот соперника, сообщает Lada.kz. 

Фото: Lee Smith/Reuters
Фото: Lee Smith/Reuters

Испания захватила инициативу с первых минут

Первый полуфинал чемпионата мира состоялся 14 июля на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (штат Техас, США). Испанская сборная с самого начала контролировала ход игры, вынудив французов сосредоточиться преимущественно на обороне.

Счет был открыт на 20-й минуте. Защитник сборной Франции Люка Динь нарушил правила в собственной штрафной, сбив Ламина Ямаля. Арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал капитан испанцев Микель Оярсабаль.

Спустя восемь минут французская команда столкнулась с еще одной проблемой. Из-за травмы поле покинул центральный защитник Вильям Салиба, которого заменил Максанс Лакруа.

Второй гол снял все вопросы о победителе

Во втором тайме Испания продолжила контролировать игру. На 59-й минуте защитник Педро Порро подключился к атаке, разыграл комбинацию с Дани Ольмо, вышел один на один с голкипером и точным ударом удвоил преимущество своей команды.

После второго пропущенного мяча Франция так и не сумела переломить ход встречи. Первый удар в створ ворот испанцев французы нанесли лишь на 81-й минуте, однако изменить ситуацию уже не смогли. Финальный свисток зафиксировал победу Испании со счетом 2:0.

Теперь испанская сборная сыграет в финале чемпионата мира с победителем второго полуфинала, в котором встретятся Англия и Аргентина. Франция, в свою очередь, поборется за бронзовые медали с проигравшим этой пары.

До полуфинала обе сборные шли без поражений

Франция подошла к полуфиналу с идеальными результатами. На групповом этапе команда одержала три победы над Сенегалом, Норвегией и Ираком, набрав максимальные девять очков. Затем французы уверенно прошли стадию плей-офф, разгромив Швецию (3:0), минимально обыграв Парагвай (1:0) и победив Марокко (2:0). До встречи с Испанией команда не пропустила ни одного мяча в матчах на выбывание.

Испания начала турнир менее уверенно, неожиданно сыграв вничью с Кабо-Верде. После этого испанцы одержали победы над Саудовской Аравией и Уругваем, а затем последовательно выбили из турнира Австрию, Португалию и Бельгию.

Букмекеры ожидали другой исход

Перед стартовым свистком аналитики букмекерских компаний считали небольшим фаворитом именно сборную Франции. Ее шансы на выход в финал оценивались примерно в 55 процентов, тогда как вероятность успеха Испании составляла 45 процентов.

Самым вероятным итоговым счетом до начала встречи букмекеры называли ничью 1:1, а также ожидали относительно невысокую результативность матча. Однако испанская команда уверенно опровергла прогнозы, полностью переиграв соперника.

История противостояния осталась за Испанией

Полуфинал чемпионата мира стал 39-й официальной встречей между Испанией и Францией. Благодаря этой победе испанцы увеличили свое преимущество в очном противостоянии — теперь на их счету 19 побед против 13 у французской сборной, еще семь матчей завершились вничью.

На чемпионатах мира команды встречались всего второй раз. До этого единственный матч состоялся на мундиале 2006 года, когда Франция победила Испанию со счетом 3:1 в 1/8 финала.

Последняя очная встреча перед нынешним полуфиналом прошла летом 2025 года в Лиге наций УЕФА. Тогда команды выдали один из самых зрелищных матчей последних лет, а Испания победила со счетом 5:4. Теперь испанцы вновь оказались сильнее и сделали еще один шаг к завоеванию титула чемпионов мира.

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