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15.07.2026, 07:55

Очереди на заправках пошли на спад: опубликованы свежие данные по регионам России

Новости Мира 0 826

В ряде российских регионов ситуация с обеспечением бензином постепенно стабилизируется. По последним данным, очереди на автозаправочных станциях стали заметно меньше более чем в десяти субъектах страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Известия».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В каких регионах стало легче заправиться

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на данные сервиса мониторинга доступности топлива Russiabase и топливных карт, улучшение ситуации зафиксировано сразу в нескольких регионах.

Очереди на автозаправочных станциях сократились в Калининградской, Орловской, Брянской, Иркутской, Калужской, Смоленской, Новгородской и Курганской областях. Кроме того, положительная динамика отмечена в Приморском крае, Ямало-Ненецком автономном округе, Калмыкии, Бурятии и Республике Коми.

Также улучшилась ситуация в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Однако в крупнейших городах очереди по-прежнему могут возникать в часы максимальной нагрузки.

Где проблемы сохраняются

Несмотря на положительные изменения, в ряде регионов сложности с заправкой автомобилей остаются. Наиболее напряженная ситуация, по данным издания, наблюдается в Тамбовской, Астраханской, Кировской, Пензенской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Оренбургской и Ярославской областях.

Кроме того, очереди на АЗС сохраняются в Пермском крае, Чувашии, Мордовии, Удмуртии и Крыму.

Что стало причиной дефицита топлива

На прошлой неделе вице-премьер России Александр Новак сообщил, что в стране наблюдается дефицит топлива. По его словам, основной причиной стали атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы, из-за которых часть предприятий временно снизила объемы производства или оказалась частично выведена из эксплуатации.

Несмотря на сохраняющиеся трудности в отдельных регионах, последние данные свидетельствуют о постепенном улучшении ситуации с обеспечением автозаправочных станций топливом.

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