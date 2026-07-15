США раскрыли прогноз по гиперзвуковому оружию Китая и России

Китай к 2035 году может увеличить количество гиперзвуковых ракет примерно до 4 тысяч, а Россия — до 1 тысячи. Такие оценки содержатся в исследовании Международного института стратегических исследований (IISS), основанном на данных американской разведки, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

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Разведка США оценила рост гиперзвуковых арсеналов

Согласно исследованию Международного института стратегических исследований (IISS), основанному на оценках американских разведывательных служб, в ближайшее десятилетие Китай и Россия могут существенно нарастить количество гиперзвукового вооружения.

По прогнозу аналитиков, к 2035 году Китай будет располагать примерно 4 тысячами гиперзвуковых ракет. Российский арсенал за тот же период может увеличиться примерно до 1 тысячи единиц.

В настоящее время, по оценкам авторов исследования, Китай имеет около 600 гиперзвуковых ракет, тогда как Россия располагает арсеналом в пределах 200–300 таких вооружений.

Китай продолжает расширять ракетную программу

Авторы доклада отмечают, что Пекин активно развивает не только гиперзвуковые системы. Согласно прогнозу, количество межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования может увеличиться с нынешних 400 до 700 единиц.

Также ожидается рост числа баллистических ракет, размещаемых на подводных лодках, — с 72 до 132.

Еще более заметное увеличение прогнозируется в сегменте крылатых ракет воздушного и морского базирования. Если сейчас их количество оценивается примерно в 1 тысячу, то к 2035 году оно может достичь 5 тысяч единиц. Предполагается, что такие ракеты будут использоваться с надводных кораблей, подводных лодок и стратегических бомбардировщиков H-6.

Какие вооружения учитывались в оценке

По данным исследования, российский гиперзвуковой арсенал включает комплексы «Циркон», «Кинжал» и «Авангард». Китай, в свою очередь, продолжает работу над перспективными ракетами DF-27 наряду с уже существующими образцами гиперзвукового оружия.

Эксперты подчеркивают, что подобные оценки являются прогнозными и основаны на анализе разведывательной информации.

Прогноз уже повлиял на планы Пентагона

В исследовании отмечается, что выводы американской разведки уже отражаются на военном планировании США.

Так, в феврале 2026 года Министерство обороны США заключило контракт с компанией RTX на расширение производства противоракет SM-3 Block IIA и SM-3 Block IB.

Кроме того, Пентагон объявил о намерении в ближайшие годы приобрести около 10 тысяч крылатых ракет наземного базирования, 4,3 тысячи крылатых ракет воздушного базирования, а также до 12 тысяч недорогих гиперзвуковых ракет Blackbeard.

По мнению аналитиков, именно ожидаемый рост ракетных потенциалов Китая и России является одним из ключевых факторов, определяющих масштабные инвестиции США в системы противоракетной обороны и высокоточное дальнобойное вооружение.