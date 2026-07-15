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15.07.2026, 10:10

Уже не Альцгеймер: 5 скрытых причин, почему ваш мозг начал забывать важное

Новости Мира 0 671

Внезапные провалы в памяти — это не всегда предвестник деменции или болезни Альцгеймера. Невролог Екатерина Демьяновская объяснила, какие скрытые сбои в организме лишают нас концентрации и в какой момент забывчивость становится поводом для срочного визита к врачу, сообщает Lada.kz со ссылкой на RT.

Фото: Gettyimages.ru
Фото: Gettyimages.ru

Почему мозг дает сбой: дело не в старости

Память — это чуткий индикатор общего состояния организма. Нередко когнитивные функции снижаются из-за факторов, которые легко скорректировать. К ухудшению запоминания часто приводят:

  • Хронический недосып и постоянный стресс.

  • Дефицит критически важных микроэлементов (особенно витамина B12).

  • Сбои в работе эндокринной системы (например, гипотиреоз).

  • Клиническая депрессия и повышенная тревожность.

  • Последствия травм головы или скрытых сосудистых катастроф (микроинсультов).

Красные флаги: когда пора бить тревогу

Поскольку угасание функций мозга происходит плавно, сам человек редко замечает проблему — на нее чаще обращают внимание близкие. Врач рекомендует незамедлительно обратиться к специалисту при появлении следующих симптомов:

  • Вы регулярно забываете содержание недавних разговоров, путаете даты или теряетесь во времени.

  • Стало трудно усваивать новую информацию, а привычные бытовые задачи вызывают ступор.

  • Вы начали путать или забывать простые, давно знакомые слова.

  • Изменился характер: забывчивость сопровождается апатией, резкими вспышками раздражительности или потерей интереса к жизни.

Кто находится в группе повышенного риска?

Особую бдительность стоит проявить людям старше 60 лет. Опасность сосудистых и дегенеративных изменений мозга возрастает в разы, если у пациента диагностированы сахарный диабет или гипертония, а также если в семейном анамнезе уже встречались случаи деменции. При совпадении этих факторов любая прогрессирующая забывчивость требует немедленной диагностики.

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