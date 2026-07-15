Уже не Альцгеймер: 5 скрытых причин, почему ваш мозг начал забывать важное

Внезапные провалы в памяти — это не всегда предвестник деменции или болезни Альцгеймера. Невролог Екатерина Демьяновская объяснила, какие скрытые сбои в организме лишают нас концентрации и в какой момент забывчивость становится поводом для срочного визита к врачу, сообщает Lada.kz со ссылкой на RT.