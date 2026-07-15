«Стоп-кран» против бессонницы: специалисты объяснили, как отключить тревожные мысли

Постоянный поток тревожных мыслей перед сном или после ночного пробуждения знаком многим. Специалисты объяснили, почему мозг становится особенно активным ночью и какая техника помогает быстрее вернуть спокойствие и уснуть, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

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Почему ночью тревожные мысли становятся сильнее

По словам специалистов, после выключения света мозг переключается на внутреннюю обработку информации. В это время активизируется так называемая сеть пассивного режима работы мозга (Default Mode Network, DMN), отвечающая за воспоминания, самоанализ и планирование.

Из-за этого человек начинает снова и снова прокручивать неприятные разговоры, переживания или предстоящие события. Одновременно снижается активность участков мозга, отвечающих за рациональное мышление, тогда как структуры, связанные с эмоциональной реакцией на опасность, продолжают работать активно. Именно поэтому тревожные мысли ночью воспринимаются гораздо острее.

Как стресс мешает уснуть

Еще одним фактором специалисты называют гормональный фон. Во время тревоги организм вырабатывает кортизол — гормон стресса, который подавляет действие мелатонина, отвечающего за засыпание.

В результате человек ощущает прилив бодрости именно тогда, когда организм должен отдыхать. Даже одна сильная тревожная мысль способна нарушить естественный процесс подготовки ко сну и запустить физиологическую реакцию «бей или беги».

Почему не получается просто «не думать»

Психологи отмечают, что попытки заставить себя перестать думать о проблемах обычно дают противоположный эффект.

Этот феномен известен как парадокс Вегнера: чем сильнее человек старается прогнать навязчивую мысль, тем чаще она возвращается. Поэтому постоянные внутренние команды вроде «успокойся» или «спи» зачастую лишь усиливают бессонницу.

Что такое техника «стоп-кран»

Одним из способов разорвать цепочку тревожных мыслей специалисты называют технику «стоп-кран».

Она включает несколько последовательных действий:

вслух произнести короткое слово — например, «Стоп!» или «Хватит!»;

сразу выполнить простое физическое действие: сесть на кровати, хлопнуть в ладоши, умыться холодной водой или сильно сжать кулаки на несколько секунд;

затем переключить внимание на нейтральную умственную задачу — например, считать в обратном порядке, перечислять месяцы года наоборот или мысленно пройтись по комнатам квартиры.

Такая последовательность помогает переключить внимание мозга с тревожных размышлений на внешние стимулы и снизить эмоциональное напряжение.

Когда можно ожидать результат

По данным, приведенным в материале, устойчивый эффект достигается не сразу. Специалисты рекомендуют регулярно тренировать технику в течение примерно двух недель.

Кроме того, они советуют отказаться от использования смартфона перед сном, не смотреть на часы во время ночных пробуждений и, если заснуть не удается более 15 минут, ненадолго выйти из спальни, чтобы кровать продолжала ассоциироваться исключительно со сном.

Что делать, если техника не помогает

Если тревожные мысли продолжают регулярно мешать сну даже после нескольких недель практики, специалисты рекомендуют обратиться к врачу-сомнологу или психологу. Это может указывать на более глубокие причины тревожности, требующие профессиональной помощи.