Опубликован мировой рейтинг по убийствам: кто возглавил список самых опасных стран

Международный рейтинг World Population Review определил страны с самым высоким уровнем убийств на 100 тысяч жителей. Лидером вновь стала Ямайка, а большинство мест в первой десятке заняли государства Карибского бассейна и Латинской Америки, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

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Ямайка сохранила первое место

Согласно данным World Population Review, Ямайка возглавила мировой рейтинг по числу убийств с показателем 53,34 случая на 100 тысяч жителей. Аналитики связывают столь высокий уровень насилия с многолетним противостоянием преступных группировок, контролирующих наркотрафик, а также активностью уличных банд.

Второе место заняли Сент-Винсент и Гренадины, где показатель составил 40,41 убийства на 100 тысяч человек. Основными причинами остаются деятельность организованных преступных группировок и ограниченные возможности правоохранительных органов.

На третьей строчке расположились Тринидад и Тобаго с показателем 39,52. Государство считается одним из ключевых транзитных пунктов поставок кокаина в Европу и США, что способствует росту организованной преступности.

Четвертое место заняла Сент-Люсия — 36,7 убийства на 100 тысяч жителей. Эксперты отмечают, что рост тяжких преступлений здесь также связан с борьбой преступных группировок за контроль над маршрутами наркотрафика.

Латинская Америка остается одним из самых опасных регионов

Пятое место в рейтинге досталось Гондурасу, где зарегистрировано 35,09 убийства на 100 тысяч человек. На протяжении многих лет страна сталкивается с последствиями политической нестабильности, бедности и высокой активности уличных банд.

Шестую строчку заняли Багамы с показателем 31,22. Несмотря на репутацию популярного туристического направления, государство испытывает серьезные проблемы, связанные с незаконным оборотом наркотиков и деятельностью преступных группировок.

На седьмом месте оказался Белиз — 27,88 убийства на 100 тысяч жителей. Здесь криминогенную ситуацию также усугубляет транзит наркотиков и противостояние различных преступных организаций.

Особое внимание аналитики обратили на Эквадор, занявший восьмое место с показателем 26,99. За последние годы страна значительно ухудшила свои позиции, превратившись в один из крупнейших транзитных маршрутов международной торговли кокаином, что привело к резкому росту организованной преступности.

Мексика и Колумбия остаются в первой десятке

Девятое место занимает Мексика, где уровень убийств составляет 26,11 на 100 тысяч жителей. Несмотря на масштабные усилия властей, многолетнее противостояние между наркокартелями и силовыми структурами продолжает оказывать влияние на криминальную обстановку.

Замыкает первую десятку Колумбия с показателем 25,38 убийства на 100 тысяч человек. Хотя ситуация здесь значительно улучшилась по сравнению с 1990-ми годами, насилие, связанное с незаконным оборотом наркотиков и вооруженными группировками, по-прежнему остается одной из главных проблем страны.

По данным World Population Review, большинство государств, вошедших в первую десятку антирейтинга, объединяют схожие причины высокого уровня насилия: активность наркокартелей, борьба преступных группировок за влияние, слабость государственных институтов и нестабильная социально-экономическая ситуация.