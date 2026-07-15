«Адский» поезд прорвался через пылающий лес: невероятные кадры из Канады

В канадской провинции Онтарио поезд оказался в эпицентре масштабного лесного пожара и проехал через охваченную пламенем территорию. Происходящее машинисты сняли на видео, сообщает Lada.kz.

Фото: life.ru

Поезд оказался среди пламени

В Канаде поезд проехал через огненную ловушку, образовавшуюся из-за крупного лесного пожара. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным источника, инцидент произошел в районе населенного пункта Армстронг в провинции Онтарио. Железнодорожный состав оказался буквально окружен огнем, который вплотную подошел к путям.

Как отмечается, машинисты продолжили движение и фиксировали происходящее на видео. На кадрах видно, как поезд проходит через густой дым и пламя, охватившее лес по обе стороны железной дороги.

Несколько поездов были вынуждены остановиться

По информации SHOT, в аналогичной ситуации оказались еще несколько железнодорожных составов. Из-за угрозы распространения огня они были вынуждены остановиться и ожидать дальнейших указаний.

О возможных пострадавших или повреждении поездов на данный момент не сообщается.

Лесные пожары в Онтарио продолжаются с конца мая

Сильные лесные пожары в провинции Онтарио продолжаются с конца мая. Из-за стремительного распространения огня власти ранее эвакуировали жителей нескольких населенных пунктов.

В последние дни пожарная обстановка значительно осложнилась. Причиной стали сухая погода и сильный ветер, которые способствуют быстрому распространению пламени и затрудняют работу экстренных служб.