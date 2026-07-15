Президент США выплатил писательнице Кэрролл $5,6 млн по делу о домогательствах

Президент США Дональд Трамп выплатил писательнице Элизабет Джин Кэрролл более 5,6 миллиона долларов по решению суда. Средства были перечислены после завершения длительного судебного разбирательства, в рамках которого сумма компенсации увеличилась за счет начисленных процентов, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

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Трамп перечислил компенсацию по решению суда

Президент США Дональд Трамп выплатил писательнице Элизабет Джин Кэрролл компенсацию, присужденную судом по гражданскому делу о сексуальных домогательствах и клевете. С учетом процентов, начисленных за время рассмотрения апелляций, общая сумма выплаты составила около 5,62 миллиона долларов.

О получении средств сообщили адвокаты Кэрролл. По их словам, перечисление денег фактически завершило один из самых громких судебных процессов, продолжавшихся несколько лет.

Почему сумма выросла

Изначально жюри присяжных присудило писательнице 5 миллионов долларов. Однако из-за продолжительного процесса обжалования на эту сумму были начислены проценты, поэтому итоговая выплата превысила первоначальный размер компенсации.

По словам представителей Кэрролл, средства уже поступили их клиентке.

Попытка отсрочить выплату

Дональд Трамп пытался добиться отсрочки исполнения решения суда. Его защита намеревалась обратиться в Верховный суд США с просьбой пересмотреть отказ в рассмотрении апелляции.

Тем не менее судья, рассматривавший дело, отклонил просьбу об отсрочке и обязал президента выполнить решение суда. После этого компенсация была перечислена.

В чем заключались обвинения

Элизабет Джин Кэрролл утверждала, что в середине 1990-х годов Дональд Трамп совершил в отношении нее сексуальное насилие в примерочной универмага Bergdorf Goodman в Нью-Йорке. Позже, по словам писательницы, политик публично отрицал обвинения, чем нанес ущерб ее репутации.

В 2023 году присяжные пришли к выводу, что Трамп несет гражданскую ответственность по делу о сексуальных домогательствах и клевете. При этом сам президент США последовательно отвергает все обвинения и заявляет о своей невиновности.

Это не единственное судебное решение

Помимо данного разбирательства, в отношении Дональда Трампа было вынесено еще одно решение по иску Кэрролл. Федеральный апелляционный суд ранее оставил в силе вердикт о выплате писательнице 83,3 миллиона долларов по отдельному делу о клевете.

Адвокаты президента считают эту сумму чрезмерной и заявляют о намерении продолжить судебную борьбу, добиваясь пересмотра решения в Верховном суде США.