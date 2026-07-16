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16.07.2026, 07:13

Аргентина вырвала победу у Англии и вышла в финал ЧМ

Новости Мира 0 940

Сборная Аргентины драматично обыграла Англию в полуфинале чемпионата мира 2026 года, уступая до 85-й минуты встречи. Победа со счетом 2:1 вывела действующих чемпионов мира во второй подряд финал мирового первенства, сообщает Lada.kz. 

© REUTERS / Carlos Barria
© REUTERS / Carlos Barria

Аргентина совершила камбэк в концовке полуфинала

Полуфинальный матч чемпионата мира в Атланте завершился волевой победой сборной Аргентины над Англией — 2:1.

Первый гол в игре забили англичане. На 55-й минуте отличился Энтони Гордон, после чего команда удерживала минимальное преимущество почти до самого финального свистка.

Однако концовка встречи полностью изменила ход событий. На 85-й минуте Энцо Фернандес восстановил равновесие, а уже в компенсированное время, на 90+2-й минуте, Лаутаро Мартинес принес аргентинцам победу и путевку в финал.

Месси оформил два голевых паса и установил новый рекорд

Капитан аргентинской сборной Лионель Месси стал одним из главных героев встречи, записав на свой счет две результативные передачи.

Кроме того, 39-летний футболист обновил еще одно достижение мировых первенств, став самым возрастным полевым игроком, когда-либо выходившим на поле в полуфинале чемпионата мира.

Англия вновь остановилась в шаге от финала

Для сборной Англии это стало очередным неудачным полуфиналом мирового первенства. Ранее команда доходила до этой стадии турнира в 1966, 1990 и 2018 годах. Единственный раз англичане сумели выйти в финал и стать чемпионами мира в 1966 году, тогда как два последующих полуфинала завершились поражениями. Неудачными для команды также были и матчи за третье место.

Несмотря на поражение, капитан англичан Гарри Кейн установил национальный рекорд по количеству матчей за сборную среди полевых игроков.

На матче зафиксирован исторический антирекорд

Полуфинальная встреча вошла в историю чемпионатов мира еще по одной причине.

По данным Opta, первый удар по воротам был нанесен лишь на 33-й минуте игры. Это самый поздний первый удар в матче чемпионатов мира за весь период ведения подобной статистики, которая отслеживается с 1966 года.

Кто сыграет в финале

Действующий чемпион мира продолжает борьбу за сохранение титула. Напомним, на чемпионате мира 2022 года Аргентина также дошла до финала, где в драматичном матче обыграла Францию в серии пенальти после ничьей 3:3.

В решающем матче ЧМ-2026 сборная Аргентины встретится с Испанией. Финал состоится 19 июля.

Сборная Англии, в свою очередь, сыграет с Францией в матче за третье место.

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