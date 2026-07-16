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16.07.2026, 08:01

МВД России обяжет мигрантов покупать спецсмартфоны для слежки

Новости Мира 0 918

В России планируют обязать иностранных граждан, приезжающих на длительный срок, приобретать мобильный телефон с электронным профилем. По задумке МВД, это позволит отслеживать местонахождение мигрантов, а также оперативно уведомлять их о необходимости продлить документы или явиться в государственные органы, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

Фото: asiaplus.news
Фото: asiaplus.news

МВД России анонсировало новые правила для мигрантов

Статс-секретарь — заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов заявил на заседании комитета Совета Федерации по международным делам, что в перспективе для мигрантов могут ввести обязательную покупку мобильного телефона при регистрации в стране.

По его словам, речь идет прежде всего о трудовых мигрантах и иностранцах, которые прибывают в Россию на длительный срок. В устройстве будет размещен электронный профиль владельца, что позволит государственным органам получать информацию о его местонахождении.

«Каждый мигрант при регистрации, который приезжает сюда, особенно трудовой или надолго, будет обязан приобрести телефон. В этом телефоне будет его электронный профиль. И мы будем знать местонахождение каждого мигранта. Он не сможет переехать из одного населенного пункта в другой бесконтрольно, поменять место своего пребывания», — заявил Зубов.

Для чего вводят обязательный телефон

В МВД считают, что мобильное устройство будет использоваться не только для контроля за перемещением иностранцев, но и для взаимодействия с ними.

Через телефон мигрантам смогут направлять уведомления об окончании срока действия документов, необходимости пройти определенные процедуры или прибыть в государственные органы. По словам Зубова, такой механизм позволит своевременно информировать человека и избежать ситуаций, когда он нарушает требования законодательства из-за незнания или пропущенных сроков.

Уже действует пилотный проект

Подобная система уже проходит испытания. С 1 сентября 2025 года в Москве и Московской области стартовал эксперимент с мобильным приложением «Амина», которое в обязательном порядке устанавливают совершеннолетние иностранные граждане, прибывающие в Россию в безвизовом порядке.

Приложение передает данные геолокации в МВД, что позволяет отслеживать местонахождение пользователя.

По данным ведомства, к середине декабря более 139 тысяч человек были сняты с миграционного учета из-за отсутствия геоданных в системе. Основанием для этого стало отсутствие информации о местоположении пользователя более трех рабочих дней.

Что известно о новых требованиях

Пока инициатива находится на стадии обсуждения. Окончательные сроки введения обязательной покупки телефона, а также порядок реализации этой меры пока не названы. В МВД лишь обозначили, что именно такой подход рассматривается как основа будущей цифровой системы контроля за миграцией в России.

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