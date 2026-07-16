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16.07.2026, 08:19

Зеленский определился с новым премьером и перекраивает Кабмин

Новости Мира 0 868

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра. Парламент планирует рассмотреть кандидатуру и утвердить обновленный состав правительства уже 16 июля, сообщает Lada.kz со ссылкой на DW.

Фото: Danylo Antoniuk/Global Look Press/Keystone Press Agency
Фото: Danylo Antoniuk/Global Look Press/Keystone Press Agency

Зеленский предложил нового премьер-министра

Президент Украины Владимир Зеленский официально внес в Верховную раду представление о назначении председателя правления компании «Нафтогаз» Сергея Корецкого на пост премьер-министра страны. Об этом 16 июля сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

Если депутаты поддержат кандидатуру Корецкого, он возглавит правительство после недавней отставки Юлии Свириденко.

Почему меняется правительство

14 июля Верховная рада проголосовала за отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Согласно украинскому законодательству, ее уход автоматически означает прекращение полномочий всего состава Кабинета министров.

Свириденко занимала пост главы правительства с 17 июля 2025 года.

Как выбирали нового кандидата

По информации депутата Верховной рады Ярослава Железняка, перед окончательным решением рассматривались сразу несколько претендентов на должность главы правительства.

Среди возможных кандидатов назывались:

  • председатель правления «Нафтогаза» Сергей Корецкий;
  • министр энергетики Денис Шмыгаль;
  • министр обороны Михаил Федоров;
  • мэр Харькова Игорь Терехов.

После серии консультаций Владимир Зеленский заявил, что именно Сергей Корецкий является наиболее подходящим кандидатом на пост премьер-министра.

Голосование пройдет 16 июля

Верховная рада намерена уже 16 июля рассмотреть кандидатуру нового главы правительства, а также проголосовать за обновленный состав Кабинета министров.

Ожидается, что вместе с назначением премьера будут утверждены и кадровые изменения в правительстве.

Одним из наиболее заметных решений может стать смена руководства Министерства обороны. По предварительной информации, ведомство может возглавить Игорь Клименко, который сейчас занимает должность министра внутренних дел. В случае его назначения МВД, как ожидается, перейдет под руководство Ивана Выговского.

При этом министр иностранных дел Андрей Сибига, по имеющимся данным, сохранит свой пост в новом составе правительства.

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