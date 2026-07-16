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16.07.2026, 08:38

Курьез в Китае: у BYD Tang прямо на дороге выпал двигатель (видео)

Новости Мира 0 1 324

Необычный инцидент с электрокроссовером BYD Tang произошел в китайском Шэньяне и быстро стал одной из самых обсуждаемых тем в интернете. Автомобиль оказался посреди дороги с выпавшим задним электромотором, а производитель уже объяснил, что стало причиной случившегося, сообщает Lada.kz со ссылкой на kolesa.kz.

Кадр из видео
Кадр из видео

В китайском городе Шэньян очевидцы стали свидетелями необычного происшествия с электрическим кроссовером BYD Tang. Автомобиль остановился прямо на проезжей части после того, как задний электродвигатель сорвался с креплений и оказался на асфальте.

При этом мотор не отключился: соединенный с автомобилем силовым кабелем, он продолжал работать и подпрыгивал на дороге, чем вызвал удивление прохожих и автомобилистов. Фотографии и видеозаписи быстро распространились в социальных сетях.

В BYD провели расследование

После появления кадров компания BYD оперативно начала внутреннее расследование. По итогам проверки в пресс-службе производителя заявили, что причиной происшествия не стал производственный дефект.

Как сообщили в компании, электромотор сорвался после того, как кроссовер наехал на препятствие во время движения по затопленному участку дороги. Именно сильный удар, по версии производителя, привел к повреждению креплений агрегата.

Производитель напомнил о рисках езды по затопленным дорогам

В BYD подчеркнули, что произошедший случай не связан с конструктивными недостатками автомобиля. Компания также напомнила, что незадолго до инцидента уже предупреждала владельцев своих электромобилей о недопустимости преодоления глубоких затопленных участков.

Всего за несколько дней до происшествия вице-президент BYD обращал внимание клиентов на то, что высокая герметичность тяговой батареи Blade и соответствие стандарту защиты IP68 не означают, что автомобили можно использовать как амфибии. Производитель призвал водителей не рисковать техникой и избегать движения через глубокие водные преграды даже в условиях высокой влагозащиты.

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