Xiaomi отправила популярные смартфоны «на пенсию»: какие модели больше не получат обновления

Компания Xiaomi прекратила программную поддержку ряда популярных смартфонов и планшетов. Владельцы этих устройств больше не будут получать новые версии системы, исправления ошибок и обновления безопасности, сообщает Lada.kz.

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Xiaomi расширила список устройств с окончанием поддержки

Корпорация Xiaomi обновила перечень устройств со статусом EOL (End of Life — «конец жизненного цикла»). В этот список вошли сразу несколько известных моделей смартфонов и планшетов, которые ранее пользовались высоким спросом у покупателей.

В июле 2026 года поддержку официально прекратили для следующих устройств:

Xiaomi 12;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12S Ultra;

Poco X5 5G;

Poco X5 Pro 5G;

Redmi Note 12T Pro;

Redmi K60E;

Redmi 10 5G;

планшеты Xiaomi Pad 6 и Xiaomi Pad 6 Pro.

Популярные модели еще остаются у пользователей

Несмотря на прекращение поддержки, многие из этих устройств продолжают активно использоваться владельцами в разных странах, включая Китай, Россию и Индонезию.

Особое внимание привлекает серия Xiaomi 12. Эти смартфоны были представлены в конце 2021 года, а в продажу поступили весной 2022 года. Для многих пользователей устройства остаются достаточно производительными и сегодня.

Что изменится для владельцев смартфонов Xiaomi

Статус EOL не означает, что гаджеты перестанут работать. Смартфоны и планшеты продолжат выполнять основные функции — звонки, работу приложений, доступ в интернет и использование сервисов.

Однако после прекращения поддержки устройства больше не будут получать:

обновления операционной системы;

исправления обнаруженных ошибок;

новые функции;

важные патчи безопасности.

Со временем это может привести к снижению совместимости с новыми версиями приложений и повышению рисков при использовании устаревшего программного обеспечения.

Xiaomi увеличивает сроки поддержки новых устройств

В компании ранее заявляли, что намерены обеспечивать поддержку своих устройств минимум четыре года с момента выхода на рынок.

Однако официальное обязательство о таком сроке Xiaomi закрепила только в 2025 году. Поэтому смартфоны, выпущенные ранее, включая модели из списка EOL, получили более короткий период обновлений.