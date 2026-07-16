Xiaomi отправила популярные смартфоны «на пенсию»: какие модели больше не получат обновления

Компания Xiaomi прекратила программную поддержку ряда популярных смартфонов и планшетов. Владельцы этих устройств больше не будут получать новые версии системы, исправления ошибок и обновления безопасности, сообщает Lada.kz.
Корпорация Xiaomi обновила перечень устройств со статусом EOL (End of Life — «конец жизненного цикла»). В этот список вошли сразу несколько известных моделей смартфонов и планшетов, которые ранее пользовались высоким спросом у покупателей.
В июле 2026 года поддержку официально прекратили для следующих устройств:
Несмотря на прекращение поддержки, многие из этих устройств продолжают активно использоваться владельцами в разных странах, включая Китай, Россию и Индонезию.
Особое внимание привлекает серия Xiaomi 12. Эти смартфоны были представлены в конце 2021 года, а в продажу поступили весной 2022 года. Для многих пользователей устройства остаются достаточно производительными и сегодня.
Статус EOL не означает, что гаджеты перестанут работать. Смартфоны и планшеты продолжат выполнять основные функции — звонки, работу приложений, доступ в интернет и использование сервисов.
Однако после прекращения поддержки устройства больше не будут получать:
Со временем это может привести к снижению совместимости с новыми версиями приложений и повышению рисков при использовании устаревшего программного обеспечения.
В компании ранее заявляли, что намерены обеспечивать поддержку своих устройств минимум четыре года с момента выхода на рынок.
Однако официальное обязательство о таком сроке Xiaomi закрепила только в 2025 году. Поэтому смартфоны, выпущенные ранее, включая модели из списка EOL, получили более короткий период обновлений.
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