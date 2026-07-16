Небоскреб-игла шириной всего 22,5 метра: почему дубайская башня высотой 380 метров не падает

В Дубае возводят один из самых необычных небоскребов мира — Muraba Veil. При высоте 380 метров здание будет иметь ширину всего 22,5 метра, а его устойчивость обеспечат сложные инженерные системы, которые не дадут башне опасно раскачиваться, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: muraba.ae

Новый этап гонки сверхтонких небоскребов

Дубай давно считается мировым центром архитектурных экспериментов, однако идея сверхтонких высоток появилась не на Ближнем Востоке, а в Нью-Йорке.

Одним из первых примеров нового направления стал небоскреб 432 Park Avenue, завершенный в 2016 году. При высоте 425 метров его ширина составляет около 28,5 метра. Соотношение размеров — примерно 1 к 15.

Этот проект изменил подход к строительству элитных высоток. Архитекторы начали соревноваться не только в высоте зданий, но и в их стройности.

Еще более экстремальным примером стал 111 West 57th Street. Его высота достигает 435 метров, а соотношение ширины и высоты составляет около 1 к 24, что сделало башню одним из самых тонких небоскребов в мире.

Теперь этот тренд продолжает Дубай с проектом Muraba Veil.

Небоскреб, где главное — не количество квартир

Обычная модель строительства высотных зданий основана на максимальном использовании площади: больше квартир или офисов — быстрее окупаются вложения.

Однако сверхтонкие башни работают по другому принципу. Их создают не для массового рынка, а для самых состоятельных покупателей — миллиардеров, крупных инвесторов и владельцев международных компаний.

В таких зданиях может быть сравнительно немного квартир. Иногда на одном этаже располагается всего один объект недвижимости.

Главная ценность таких апартаментов — не площадь, а вид из окон. Чем выше расположена квартира, тем дороже становится панорама города.

Стоимость отдельных пентхаусов в подобных проектах может достигать десятков миллионов долларов. Именно продажа нескольких самых дорогих объектов способна значительно компенсировать затраты на строительство.

Кроме того, часть таких квартир используется не как постоянное жилье, а как способ сохранить капитал.

Почему 380-метровая башня не падает

Главная проблема сверхтонких небоскребов — не только вес конструкции, а воздействие ветра.

Чем выше и уже здание, тем сильнее оно реагирует на воздушные потоки. Даже небольшие колебания могут создавать дискомфорт для жителей.

Инженерам Muraba Veil пришлось решить сразу несколько задач:

уменьшить раскачивание здания;

предотвратить опасное кручение конструкции;

сохранить комфорт внутри помещений.

Для этого в проекте предусмотрена необычная система несущих элементов.

Вместо одного центрального бетонного ствола специалисты используют четыре взаимосвязанных железобетонных ядра, распределенных по высоте здания.

Такая схема позволяет увеличить жесткость конструкции без чрезмерного увеличения массы, что особенно важно для столь узкой башни.

Технологии против ветра: как работают демпферы

Одним из ключевых элементов небоскреба станут специальные системы гашения колебаний — демпферы.

В верхней части здания разместят настроенный инерционный демпфер. Это массивный груз, который при движении башни перемещается в противоположном направлении и снижает амплитуду колебаний.

Дополнительно применят гидравлические демпферы, работающие по принципу автомобильных амортизаторов. Они поглощают энергию движения и уменьшают вибрации.

Именно сочетание нескольких технологий позволяет сверхтонким зданиям выдерживать сильные ветровые нагрузки.

Дубайская жара и «стальная вуаль»

К инженерным сложностям добавляется климат Дубая. Высокая температура и постоянное воздействие солнца требуют особого подхода к фасадам.

Обычно небоскребы в регионе оснащают полностью герметичными фасадами и мощными системами охлаждения.

Muraba Veil получит дополнительную наружную оболочку из нержавеющей стали — своеобразную «вуаль». Она будет создавать тень и снижать нагрев здания солнечными лучами.

При этом фасадная конструкция практически не будет участвовать в несущей системе, что позволит сохранить легкость здания.

Новый символ архитектурной гонки

Muraba Veil показывает, как меняется подход к строительству небоскребов. Сегодня главный рекорд — это уже не только максимальная высота.

Архитекторы стремятся создавать здания с уникальной формой, сложной инженерией и высокой стоимостью каждого квадратного метра.

Дубайский небоскреб-игла может стать новым примером того, как технологии позволяют превращать самые смелые архитектурные идеи в реальность.