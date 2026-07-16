Обычный анализ крови предскажет деменцию за 10 лет до первых симптомов

Ученые выяснили, что обычный анализ крови способен заранее оценить вероятность развития болезни Альцгеймера у пожилых людей без нарушений памяти. Однако специалисты подчеркивают: пока этот метод не предназначен для массовой диагностики и используется исключительно в научных исследованиях, сообщает Lada.kz со ссылкой на Associated Press.

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Исследование открывает новые возможности

Исследователи сообщили, что анализ крови на белок p-tau217 позволяет определить вероятность развития болезни Альцгеймера за несколько лет до появления первых признаков заболевания. Результаты работы опубликованы в медицинском журнале JAMA и представлены на Международной конференции Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера в Лондоне.

По мнению ученых, главным преимуществом нового подхода станет не массовое обследование населения, а ускорение разработки лекарств. Благодаря анализу исследователи смогут быстрее находить людей с высоким риском заболевания и приглашать их для участия в клинических испытаниях новых препаратов.

Почему тест пока не рекомендуют проходить всем

Авторы исследования предупреждают, что здоровым людям не стоит самостоятельно сдавать анализ на p-tau217.

Сегодня этот тест применяется только для уточнения диагноза у пациентов, у которых уже появились нарушения памяти, внимания или мышления. Пока результаты анализа не влияют на выбор лечения или рекомендации врачей.

Один из руководителей исследования, доктор Рейса Сперлинг из медицинского центра Mass General Brigham (США), отмечает, что людям без симптомов по-прежнему рекомендуется придерживаться привычных правил профилактики: правильно питаться, регулярно заниматься физической активностью, соблюдать режим сна и поддерживать активную социальную жизнь.

Какие результаты получили ученые

Исследование охватило 2 684 пожилых добровольца, у которых на момент начала наблюдений не было признаков когнитивных нарушений.

Проект стартовал еще в 2004 году. Все участники регулярно сдавали анализ крови на уровень белка p-tau217, а также ежегодно проходили тестирование памяти и интеллектуальных способностей.

За время наблюдений деменция была диагностирована примерно у 478 человек.

Выяснилось, что у участников с наиболее высоким уровнем белка p-tau217:

вероятность появления когнитивных нарушений в течение пяти лет достигала 38% ;

достигала ; в течение десяти лет риск увеличивался до 78%.

В то же время у людей с минимальным уровнем этого белка вероятность развития деменции в ближайшие годы оставалась крайне низкой.

Что показывает белок p-tau217

Точные причины болезни Альцгеймера пока окончательно не установлены. Однако ученые связывают развитие заболевания с накоплением в головном мозге амилоидных бляшек и патологически измененного тау-белка.

Именно уровень измененного тау-белка p-tau217 измеряет новый анализ крови. Этот показатель отражает процессы, происходящие в мозге, и может свидетельствовать о начале изменений задолго до появления первых симптомов.

При этом специалисты отмечают интересную особенность: у некоторых пожилых людей амилоидные бляшки присутствуют в большом количестве, однако когнитивные функции остаются сохранными. Предполагается, что заболевание начинает активно развиваться только после запуска патологических изменений тау-белка.

По словам доктора Сперлинг, именно анализ на p-tau217 позволяет определить момент, когда риск развития болезни начинает резко возрастать.

Эксперты призывают не делать поспешных выводов

Независимые специалисты положительно оценили результаты исследования, однако подчеркнули, что применять этот тест для индивидуального прогнозирования пока рано.

По словам экспертов, лишь небольшая часть участников наблюдалась в течение полного десятилетнего периода, поэтому долгосрочные прогнозы требуют дополнительного подтверждения.

Кроме того, на ухудшение когнитивных функций могут влиять и другие заболевания, включая сердечно-сосудистые патологии, которые способны привести к сосудистой деменции и не связаны непосредственно с болезнью Альцгеймера.

Также ученые отмечают, что существующие тесты пока недостаточно точны, чтобы с высокой уверенностью прогнозировать развитие заболевания у конкретного человека.

Когда такие анализы станут действительно полезными

Специалисты считают, что подобные исследования имеют большое значение для будущего медицины, однако широкое применение теста станет оправданным только после появления эффективных препаратов, способных предотвращать развитие болезни Альцгеймера еще до возникновения первых симптомов.

Пока же анализ крови рассматривается прежде всего как инструмент для научных исследований и разработки новых методов профилактики и лечения деменции.