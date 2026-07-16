Раскрыты фатальные ошибки при зарядке iPhone, способные сломать гаджет

Неправильная зарядка iPhone может привести к перегреву устройства и даже его поломке. Эксперты рассказали, каких распространенных ошибок стоит избегать, чтобы продлить срок службы смартфона, сообщает Lada.kz.

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Перегрев — главный враг смартфона

Специалисты издания BGR предупредили, что во время зарядки iPhone особенно важно не допускать перегрева устройства. По их словам, смартфон не следует оставлять заряжаться под прямыми солнечными лучами или в жарком помещении, поскольку высокая температура негативно влияет на аккумулятор и внутренние компоненты.

Эксперты отмечают, что именно перегрев считается одной из основных причин ускоренного износа батареи и возможных аппаратных неисправностей.

Неэкономьте на зарядных устройствах

Еще одной серьезной ошибкой специалисты назвали использование дешевых или некачественных зарядных аксессуаров.

Для безопасной зарядки рекомендуется применять оригинальные устройства Apple либо аксессуары с сертификацией MFi (Made for iPhone) или продукцию проверенных производителей. Использование сомнительных зарядных устройств может привести к нестабильной работе смартфона и в отдельных случаях стать причиной его выхода из строя.

Не нагружайте iPhone во время зарядки

Эксперты также советуют отказаться от запуска игр и других ресурсоемких приложений, пока устройство подключено к сети.

Во время зарядки аккумулятор уже выделяет тепло, а дополнительная нагрузка на процессор значительно повышает температуру корпуса. В результате увеличивается риск перегрева, что может негативно сказаться на работе батареи и других компонентов смартфона.

Полезная функция, которую лучше включить

Отдельное внимание специалисты уделили функции «Оптимизированная зарядка», доступной на iPhone.

Этот режим анализирует привычки пользователя и откладывает полную зарядку аккумулятора до момента, когда устройство, вероятнее всего, понадобится владельцу. Такой подход помогает уменьшить износ батареи и сохранить ее емкость на более длительный срок.