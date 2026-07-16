18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
472.34
541.25
6.01
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
16.07.2026, 16:40

Пять способов, которыми Китай охлаждает целые города в +37°C

Новости Мира 0 890

Когда летний зной бьет температурные рекорды, обычные домашние кондиционеры перестают справляться. Китай превратил борьбу с экстремальной жарой в настоящее технологическое искусство: сегодня города здесь охлаждают с помощью искусственного тумана на крышах, речной воды и умного разделения вагонов метро на температурные зоны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Синьхуа.

Фото: russian.news.cn
Фото: russian.news.cn

«Искусственный дождь» прямо на крышах небоскребов

В городе Юньчэне (провинция Шаньси) на севере страны придумали, как охлаждать многоэтажки буквально снаружи. Как только столбик термометра преодолел отметку в +37°C, на крышах жилого комплекса Shichang Guobinfu запустили инновационную систему искусственного тумана.

  • Как это работает: Установленные под высоким давлением форсунки распыляют воду, превращая ее в мелкодисперсную пыль. Капли моментально испаряются в горячем воздухе, забирая тепло с фасадов зданий и земли.

  • Результат: Всего за несколько минут температура стен и асфальта вокруг домов падает на 5–8 градусов.

  • Цена вопроса: Один запуск системы расходует около 15 тонн воды и обходится в 10 тысяч юаней (около 690 тысяч тенге) с учетом электричества. Примечательно, что с жителей комплекса за это не берут ни копейки — расходы уже заложены в стандартную стоимость обслуживания ЖК.

Уличные остановки с водяным туманом

В мегаполисе Чунцин спасительную влагу перенесли поближе к пешеходам. На самых оживленных автобусных остановках, у входов в рестораны и на ночных рынках появились специальные охлаждающие установки.

Это не классические кондиционеры — по нажатию кнопки устройство распыляет над людьми облако холодного водяного пара, снижая температуру в зоне ожидания на 5–7 градусов.

Важный нюанс: Технология работает идеально только в сухом климате. Например, в жарком и сверхвлажном Гуанчжоу аналогичный эксперимент провалился: температура упала всего на 3 градуса, а влажность воздуха выросла почти на 13%, из-за чего дышать на остановках стало только тяжелее.

Метро для «мерзляков» и «жарких»: вагоны с разным климатом

Чунцинский метрополитен решил вечный спор пассажиров о том, кому «дует», а кому «душно». В поездах ввели вагоны с разной интенсивностью охлаждения:

  • «Сильное» охлаждение (25°C) — для тех, кто сильно перегрелся на улице или едет в переполненном вагоне.

  • «Слабое» охлаждение (27°C) — комфортный режим для пожилых людей, детей и тех, кто легко простужается.

Информационные указатели с температурным режимом нанесены прямо на двери платформ. Кроме того, на 113 станциях метро Чунцина открыли бесплатные зоны отдыха. Там стабильно поддерживается температура 25°C, установлены удобные стулья, есть питьевая вода и аптечки для тех, кому стало плохо на улице.

Экологичный кондиционер на воде из реки Янцзы

Самое масштабное инженерное решение применили в деловом центре Чунцина — Цзянбэйцзуй. Здесь построили централизованную систему охлаждения, которая использует воду из рек Янцзы и Цзялинцзян.

Речная вода циркулирует через специальные теплообменники в замкнутом контуре, помогая отводить тепло из зданий площадью около 4 млн квадратных метров. Благодаря этой технологии город ежегодно:

  • экономит 22 тысячи тонн условного топлива;

  • бережет почти 2 миллиона кубометров пресной воды;

  • сокращает выбросы углекислого газа на 60 тысяч тонн.

Хит экспорта-2026: зонты с Type-C и ментоловые полотенца

Пока крупные города внедряют масштабную инфраструктуру, китайские производители из торгового хаба Иу заваливают мировой рынок персональными гаджетами для борьбы со зноем. В 2026 году настоящими хитами продаж в Европе, США и на Ближнем Востоке стали три изобретения:

  1. Зонты со встроенным вентилятором и распылителем. В их ручку встроена трубка, к которой можно подключить обычную бутылку с водой. Новейшие складные модели заряжаются через порт Type-C.

  2. Портативные поясные вентиляторы. Они крепятся на ремень или шею, оставляя руки свободными. Устройства стали настоящим спасением для курьеров, строителей и дорожных рабочих.

  3. Ментоловые охлаждающие полотенца. Изготовленные из специального нетканого материала с пропиткой, при намокании они создают на коже ощущение прохлады, снижая субъективную температуру тела на 3 градуса.

5
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
В Казахстане вводят новое жесткое правило для выезда за границуНовости Казахстана
18.06.2026, 07:19 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь