Пять способов, которыми Китай охлаждает целые города в +37°C

Когда летний зной бьет температурные рекорды, обычные домашние кондиционеры перестают справляться. Китай превратил борьбу с экстремальной жарой в настоящее технологическое искусство: сегодня города здесь охлаждают с помощью искусственного тумана на крышах, речной воды и умного разделения вагонов метро на температурные зоны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Синьхуа.