Пять способов, которыми Китай охлаждает целые города в +37°C

Когда летний зной бьет температурные рекорды, обычные домашние кондиционеры перестают справляться. Китай превратил борьбу с экстремальной жарой в настоящее технологическое искусство: сегодня города здесь охлаждают с помощью искусственного тумана на крышах, речной воды и умного разделения вагонов метро на температурные зоны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Синьхуа.
В городе Юньчэне (провинция Шаньси) на севере страны придумали, как охлаждать многоэтажки буквально снаружи. Как только столбик термометра преодолел отметку в +37°C, на крышах жилого комплекса Shichang Guobinfu запустили инновационную систему искусственного тумана.
Как это работает: Установленные под высоким давлением форсунки распыляют воду, превращая ее в мелкодисперсную пыль. Капли моментально испаряются в горячем воздухе, забирая тепло с фасадов зданий и земли.
Результат: Всего за несколько минут температура стен и асфальта вокруг домов падает на 5–8 градусов.
Цена вопроса: Один запуск системы расходует около 15 тонн воды и обходится в 10 тысяч юаней (около 690 тысяч тенге) с учетом электричества. Примечательно, что с жителей комплекса за это не берут ни копейки — расходы уже заложены в стандартную стоимость обслуживания ЖК.
В мегаполисе Чунцин спасительную влагу перенесли поближе к пешеходам. На самых оживленных автобусных остановках, у входов в рестораны и на ночных рынках появились специальные охлаждающие установки.
Это не классические кондиционеры — по нажатию кнопки устройство распыляет над людьми облако холодного водяного пара, снижая температуру в зоне ожидания на 5–7 градусов.
Важный нюанс: Технология работает идеально только в сухом климате. Например, в жарком и сверхвлажном Гуанчжоу аналогичный эксперимент провалился: температура упала всего на 3 градуса, а влажность воздуха выросла почти на 13%, из-за чего дышать на остановках стало только тяжелее.
Чунцинский метрополитен решил вечный спор пассажиров о том, кому «дует», а кому «душно». В поездах ввели вагоны с разной интенсивностью охлаждения:
«Сильное» охлаждение (25°C) — для тех, кто сильно перегрелся на улице или едет в переполненном вагоне.
«Слабое» охлаждение (27°C) — комфортный режим для пожилых людей, детей и тех, кто легко простужается.
Информационные указатели с температурным режимом нанесены прямо на двери платформ. Кроме того, на 113 станциях метро Чунцина открыли бесплатные зоны отдыха. Там стабильно поддерживается температура 25°C, установлены удобные стулья, есть питьевая вода и аптечки для тех, кому стало плохо на улице.
Самое масштабное инженерное решение применили в деловом центре Чунцина — Цзянбэйцзуй. Здесь построили централизованную систему охлаждения, которая использует воду из рек Янцзы и Цзялинцзян.
Речная вода циркулирует через специальные теплообменники в замкнутом контуре, помогая отводить тепло из зданий площадью около 4 млн квадратных метров. Благодаря этой технологии город ежегодно:
экономит 22 тысячи тонн условного топлива;
бережет почти 2 миллиона кубометров пресной воды;
сокращает выбросы углекислого газа на 60 тысяч тонн.
Пока крупные города внедряют масштабную инфраструктуру, китайские производители из торгового хаба Иу заваливают мировой рынок персональными гаджетами для борьбы со зноем. В 2026 году настоящими хитами продаж в Европе, США и на Ближнем Востоке стали три изобретения:
Зонты со встроенным вентилятором и распылителем. В их ручку встроена трубка, к которой можно подключить обычную бутылку с водой. Новейшие складные модели заряжаются через порт Type-C.
Портативные поясные вентиляторы. Они крепятся на ремень или шею, оставляя руки свободными. Устройства стали настоящим спасением для курьеров, строителей и дорожных рабочих.
Ментоловые охлаждающие полотенца. Изготовленные из специального нетканого материала с пропиткой, при намокании они создают на коже ощущение прохлады, снижая субъективную температуру тела на 3 градуса.
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