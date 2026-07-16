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16.07.2026, 18:26

Ужин, ставший кошмаром: американка лишилась части тела после романтического свидания с морепродуктами

Новости Мира 0 887

Жительница США пережила 18 операций после заражения опасной бактериальной инфекцией, которая стремительно разрушила мягкие ткани. По ее словам, источником инфекции могли стать креветки, съеденные во время свидания за несколько дней до появления первых симптомов, сообщает Lada.kz со ссылкой на LADBibble.

Фото: marieclaire.ru
Фото: marieclaire.ru

Боль в ноге оказалась смертельно опасным сигналом

47-летняя американка Лейси Пеппер после рабочего дня почувствовала сильную боль в мышцах ноги. Она решила, что недомогание связано с длительной поездкой, и не придала ему особого значения.

Однако уже через несколько дней ее состояние резко ухудшилось. Женщину начали мучить приступы рвоты, а ходить самостоятельно она практически не могла. После госпитализации врачи провели обследование и поставили диагноз — некротический фасциит.

Инфекция потребовала серии сложных операций

Некротический фасциит — тяжелая бактериальная инфекция, которая быстро поражает мягкие ткани организма. Заражение может произойти через порезы, укусы, открытые раны, а также при контакте с сырыми или недостаточно обработанными морепродуктами.

По словам Лейси Пеппер, после компьютерной томографии она уже ничего не помнит. Медикам пришлось экстренно провести операцию, чтобы остановить распространение инфекции.

В результате женщина лишилась около 25% левой ягодицы, половины тканей паховой области и примерно четверти верхней части бедра. Позднее ей потребовалось еще 17 хирургических вмешательств.

Восстановление продолжается

Сейчас американка продолжает реабилитацию. Она призналась, что до сих пор не может самостоятельно ходить, наклоняться и долго стоять, поэтому даже обычные домашние дела, например мытье посуды, даются ей с большим трудом.

Несмотря на тяжелые последствия болезни, женщина говорит, что благодарна врачам и счастлива, что осталась жива.

Возможной причиной стали креветки

Поскольку на теле пациентки не было порезов или других повреждений кожи, врачи предполагают, что бактерии могли попасть в организм через морепродукты. По словам самой Лейси Пеппер, примерно за неделю до появления первых симптомов она ела креветки во время свидания со своим партнером.

Окончательно подтвердить именно этот источник заражения не удалось, однако специалисты рассматривают его как наиболее вероятную причину инфекции.

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