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16.07.2026, 20:13

Врач предупредил, чем может закончиться употребление продуктов с плесенью

Новости Мира 0 796

Даже после варки или кипячения продукты с плесенью остаются опасными для здоровья. Врач объяснил, почему испорченную еду нельзя «реанимировать», какие последствия она может вызвать и что делать, если такой продукт был съеден случайно, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото Pixabay
Фото Pixabay

Термическая обработка не делает продукт безопасным

Попытки «спасти» заплесневевшие продукты с помощью варки, жарки или кипячения не избавляют их от опасности. Как пояснил старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов, главную угрозу представляют не сами грибки, а вырабатываемые ими микотоксины.

По словам специалиста, эти токсичные вещества устойчивы к высоким температурам, поэтому даже после термической обработки они сохраняются в продукте и могут попасть в организм человека.

Чем грозит употребление продуктов с плесенью

Последствия зависят от количества съеденного, вида плесени и состояния здоровья человека. Врач предупредил, что наиболее частыми последствиями становятся острые пищевые отравления.

После употребления испорченной пищи могут появиться:

  • тошнота;
  • рвота;
  • диарея;
  • боли в животе;
  • слабость;
  • головокружение;
  • головная боль.

Кроме того, плесень способна спровоцировать аллергическую реакцию. У чувствительных людей возможны кожная сыпь, зуд, затрудненное дыхание, отек Квинке и даже анафилактический шок.

Регулярное употребление может привести к тяжелым заболеваниям

Особую тревогу, по словам медика, вызывает систематическое употребление продуктов с плесенью. В этом случае микотоксины способны постепенно накапливаться в организме.

Это может привести к поражению печени, повышению риска развития онкологических заболеваний, нарушению работы почек и ослаблению иммунной системы.

Что делать, если случайно съели заплесневелый продукт

Если человек случайно съел небольшой кусочек испорченной пищи, серьезных последствий может и не возникнуть. Желудочный сок способен нейтрализовать часть спор грибка.

Однако риск осложнений сохраняется, особенно для детей, пожилых людей, людей с ослабленным иммунитетом, а также страдающих астмой или аллергией.

Врач не рекомендует самостоятельно вызывать рвоту. Такая попытка может привести к попаданию рвотных масс в дыхательные пути, вызвать удушье или повреждение слизистой пищевода.

Вместо этого специалист советует:

  • принять энтеросорбент (например, активированный уголь или другой аналогичный препарат);
  • пить больше чистой воды, чтобы помочь организму быстрее вывести токсины.

Когда необходимо обратиться к врачу

После употребления продукта с плесенью рекомендуется наблюдать за своим состоянием в течение суток.

Если появились сильные боли в животе, рвота, диарея, выраженная слабость, отек лица или другие тревожные симптомы, необходимо обратиться за медицинской помощью.

Особенно важно без промедления вызвать врача, если испорченную пищу съел ребенок, пожилой человек или человек с хроническими заболеваниями.

Почему нельзя просто срезать плесень

Александр Умнов подчеркнул, что видимое пятно плесени — лишь небольшая часть проблемы. Мицелий грибка проникает глубоко внутрь продукта, а токсичные вещества распространяются по всей его структуре.

Поэтому, если на продукте появилась плесень, единственным безопасным решением остается полностью отказаться от его употребления и выбросить его.

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