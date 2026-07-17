Россия и Азербайджан поставили точку в деле о крушении самолета AZAL под Актау

Россия и Азербайджан завершили урегулирование всех вопросов, связанных с крушением пассажирского самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), произошедшим под Актау в декабре 2024 года. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: МЧС Республики Казахстан

Лавров заявил о полном урегулировании вопроса со сбитым под Актау самолетом AZAL

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва и Баку полностью урегулировали все вопросы, связанные с последствиями крушения пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), произошедшего под Актау в декабре 2024 года.

Соответствующее заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал во время открытия переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По словам Лаврова, урегулирование стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым на высшем уровне, а также совместной работе правительств и профильных министерств двух стран.

«В текущем году благодаря достигнутым на высшем уровне договоренностям и работе правительств, наших министерств урегулировали все вопросы, связанные с последствиями катастрофы...», — заявил Сергей Лавров.

Катастрофа произошла под Актау

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines выполнял рейс из Баку в Грозный. Воздушное судно потерпело крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от Актау.

Авиакатастрофа стала одной из самых резонансных трагедий конца 2024 года и вызвала широкий международный резонанс.

О чем договорились Москва и Баку

В апреле 2026 года министерства иностранных дел России и Азербайджана опубликовали совместное заявление, в котором сообщили о достижении договоренностей по урегулированию последствий авиакатастрофы.

В документе отмечалось, что стороны согласовали в том числе вопрос выплаты компенсаций. Также указывалось, что крушение самолета произошло в результате непреднамеренного действия системы противовоздушной обороны в воздушном пространстве Российской Федерации.