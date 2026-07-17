18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
469.83
536.83
5.97
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
17.07.2026, 15:43

Россия и Азербайджан поставили точку в деле о крушении самолета AZAL под Актау

Новости Мира 0 856

Россия и Азербайджан завершили урегулирование всех вопросов, связанных с крушением пассажирского самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), произошедшим под Актау в декабре 2024 года. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: МЧС Республики Казахстан
Фото: МЧС Республики Казахстан

Лавров заявил о полном урегулировании вопроса со сбитым под Актау самолетом AZAL

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Москва и Баку полностью урегулировали все вопросы, связанные с последствиями крушения пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), произошедшего под Актау в декабре 2024 года.

Соответствующее заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал во время открытия переговоров с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

По словам Лаврова, урегулирование стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым на высшем уровне, а также совместной работе правительств и профильных министерств двух стран.

«В текущем году благодаря достигнутым на высшем уровне договоренностям и работе правительств, наших министерств урегулировали все вопросы, связанные с последствиями катастрофы...», — заявил Сергей Лавров.

Катастрофа произошла под Актау

Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines выполнял рейс из Баку в Грозный. Воздушное судно потерпело крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от Актау.

Авиакатастрофа стала одной из самых резонансных трагедий конца 2024 года и вызвала широкий международный резонанс.

О чем договорились Москва и Баку

В апреле 2026 года министерства иностранных дел России и Азербайджана опубликовали совместное заявление, в котором сообщили о достижении договоренностей по урегулированию последствий авиакатастрофы.

В документе отмечалось, что стороны согласовали в том числе вопрос выплаты компенсаций. Также указывалось, что крушение самолета произошло в результате непреднамеренного действия системы противовоздушной обороны в воздушном пространстве Российской Федерации.

4
6
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь