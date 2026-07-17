Новым премьер-министром Великобритании станет Энди Бернем

Лейбористская партия Великобритании избрала Энди Бернема своим новым лидером. Поскольку партия остается правящей, уже 20 июля он должен официально занять пост премьер-министра страны, сменив Кира Стармера, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

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Энди Бернем возглавил Лейбористскую партию

Председатель Национального исполнительного комитета Лейбористской партии Шабана Махмуд объявила, что новым лидером политической силы избран Энди Бернем. Соответствующее заявление прозвучало на специальной партийной конференции, трансляцию которой вел телеканал Sky News.

56-летний политик, ранее занимавший пост мэра Большого Манчестера, станет преемником Кира Стармера, который ранее объявил о решении покинуть должность премьер-министра.

Победа без конкурентов

Прием заявок на участие в выборах главы Лейбористской партии завершился 15 июля. Других претендентов на этот пост не оказалось, поэтому Бернем стал лидером партии без проведения конкурентного голосования.

Его кандидатуру поддержали 369 из 403 депутатов-лейбористов, а также все партийные профсоюзы. Британские СМИ уже назвали такой сценарий «коронацией», подчеркнув, что избрание прошло фактически без борьбы.

Когда состоится смена премьер-министра

Официальная смена главы британского правительства запланирована на 20 июля. После вступления в должность Энди Бернем возглавит кабинет министров Великобритании.

Его предшественник Кир Стармер объявил об отставке 22 июня. Решение было принято после неудачных для Лейбористской партии местных выборов, по итогам которых она понесла значительные потери и уступила часть голосов популистской партии Reform UK.