18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
469.83
536.83
5.97
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
17.07.2026, 18:18

КВН понес новую утрату: умерла вдова Александра Маслякова

Новости Мира 0 610

На 79-м году жизни скончалась режиссер программы КВН Светлана Маслякова. О ее смерти сообщили представители «Клуба веселых и находчивых», назвав ее человеком, чье имя стало неотъемлемой частью истории легендарной передачи, сообщает Lada.kz. 

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Светлана Маслякова, многие годы работавшая режиссером телевизионной программы «Клуб веселых и находчивых», умерла в возрасте 78 лет. О ее кончине сообщили в официальном Telegram-канале КВН.

В сообщении отмечается, что Светлана Маслякова была не просто режиссером, а одной из ключевых фигур проекта, внесшей огромный вклад в его развитие.

«Ушла из жизни великая женщина-режиссер, чье имя стало символом КВН. Она ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений, была верной соратницей Александра Васильевича и всегда подавала пример начинающим КВНщикам», — говорится в заявлении.

Была рядом с Александром Масляковым

Светлана Маслякова долгие годы работала бок о бок с бессменным ведущим КВН Александром Масляковым и принимала участие в создании одной из самых популярных юмористических программ на постсоветском пространстве.

Сам Александр Масляков скончался 8 сентября 2024 года на 83-м году жизни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Память о ведущем увековечили памятником

Спустя год после смерти Александра Маслякова на его могиле установили памятник. Монумент выполнен в полный рост: телеведущий изображен стоящим рядом с Останкинской телебашней — символом отечественного телевидения, с которым была тесно связана его многолетняя карьера.

0
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Имеют ли право казахстанцы установить камеру над своей дверью в подъезде без согласия соседейНовости Казахстана
21.06.2026, 17:25 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь