КВН понес новую утрату: умерла вдова Александра Маслякова

На 79-м году жизни скончалась режиссер программы КВН Светлана Маслякова. О ее смерти сообщили представители «Клуба веселых и находчивых», назвав ее человеком, чье имя стало неотъемлемой частью истории легендарной передачи, сообщает Lada.kz.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Светлана Маслякова, многие годы работавшая режиссером телевизионной программы «Клуб веселых и находчивых», умерла в возрасте 78 лет. О ее кончине сообщили в официальном Telegram-канале КВН.

В сообщении отмечается, что Светлана Маслякова была не просто режиссером, а одной из ключевых фигур проекта, внесшей огромный вклад в его развитие.

«Ушла из жизни великая женщина-режиссер, чье имя стало символом КВН. Она ломала стереотипы, прокладывая пути для множества поколений, была верной соратницей Александра Васильевича и всегда подавала пример начинающим КВНщикам», — говорится в заявлении.

Была рядом с Александром Масляковым

Светлана Маслякова долгие годы работала бок о бок с бессменным ведущим КВН Александром Масляковым и принимала участие в создании одной из самых популярных юмористических программ на постсоветском пространстве.

Сам Александр Масляков скончался 8 сентября 2024 года на 83-м году жизни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище в Москве.

Память о ведущем увековечили памятником

Спустя год после смерти Александра Маслякова на его могиле установили памятник. Монумент выполнен в полный рост: телеведущий изображен стоящим рядом с Останкинской телебашней — символом отечественного телевидения, с которым была тесно связана его многолетняя карьера.