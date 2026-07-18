Победители ЧМ-2026 впервые в истории получат эксклюзивные чемпионские перстни

Победители чемпионата мира по футболу 2026 года впервые в истории получат чемпионские перстни. Новую награду вручат игрокам и тренерскому штабу команды, которая выиграет финал между сборными Испании и Аргентины, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

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ФИФА вводит новую традицию

Международная федерация футбола (ФИФА) впервые решила отметить победителей чемпионата мира не только главным трофеем турнира, но и чемпионскими перстнями. Их получат футболисты и представители тренерского штаба сборной, которая станет победителем мундиаля 2026 года.

Финальный матч турнира состоится 19 июля в Нью-Йорке. За титул чемпионов мира поспорят сборные Испании и Аргентины.

Как будут выглядеть чемпионские перстни

Сообщается, что на одной стороне перстня разместят изображение Кубка мира, а другая будет выполнена с учетом символики команды-победителя. Каждый экземпляр получит индивидуальный серийный номер, будет изготовлен по размеру владельца и будет сопровождаться сертификатом подлинности.

Сразу после финального матча капитану и главному тренеру команды-победителя вручат временные перстни. Позже все награды будут персонализированы и официально переданы обладателям.

Выпустят всего 2026 экземпляров

Всего ФИФА изготовит 2026 чемпионских перстней. Из них 30 экземпляров предназначены для игроков и представителей тренерского штаба победившей сборной.

Оставшиеся 1996 перстней поступят в продажу как официальная лицензионная сувенирная продукция чемпионата мира, приобрести которую смогут болельщики по всему миру.

Аргентина может защитить титул

Действующим чемпионом мира остается сборная Аргентины, которая выигрывала мировое первенство в 1978, 1986 и 2022 годах. Для аргентинцев это уже шестой финал чемпионата мира в статусе действующих чемпионов.

За всю историю турнира защитить чемпионский титул удавалось лишь двум сборным — Италии (1934 и 1938 годы) и Бразилии (1958 и 1962 годы).

Для сборной Испании предстоящий финал станет вторым в истории. Впервые испанцы сыграли в решающем матче чемпионата мира в 2010 году, когда впервые стали чемпионами мира.