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19.07.2026, 14:35

Планета выходит на новый температурный рекорд: ученые назвали решающий год

Новости Мира 0 714

Рекордно высокая температура поверхности мирового океана и развитие климатического феномена Эль-Ниньо могут привести к тому, что 2027 год станет самым жарким за всю историю наблюдений. Такой прогноз озвучила австралийский климатолог Андреа Тащетто, сообщает Lada.kz со ссылкой на РИА Новости.

© Ferra.ru
© Ferra.ru

Мировой океан продолжает стремительно нагреваться

По словам специалиста, в настоящее время температура поверхности мирового океана остается на исключительно высоком уровне. При этом май 2026 года стал самым теплым за всю историю инструментальных наблюдений за температурой поверхности моря.

Как отметила сотрудник Центра передового опыта ARC «Погода XXI века» и доцент Университета Нового Южного Уэльса Андреа Тащетто, столь высокие показатели создают условия для дальнейшего роста глобальной температуры.

Эль-Ниньо может усилить потепление

Климатолог пояснила, что природное явление Эль-Ниньо традиционно оказывает влияние на среднюю температуру воздуха на планете уже после достижения своего максимума.

По ее словам, этот процесс сопровождается дополнительным прогревом тропической части Северной Атлантики и Индийского океана, что усиливает общий эффект глобального потепления.

В связи с этим, подчеркнула эксперт, вполне вероятно, что уже в 2027 году будет установлен новый мировой температурный рекорд.

Что такое Эль-Ниньо

Эль-Ниньо представляет собой природный климатический феномен, при котором вода в экваториальной части Тихого океана прогревается значительно сильнее обычного.

Это нарушает привычное взаимодействие океана и атмосферы, из-за чего меняется климатическая картина во многих регионах мира. В одних странах возрастает риск продолжительных засух, тогда как другие сталкиваются с сильными дождями, наводнениями и другими экстремальными погодными явлениями.

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