Золото стало самым подорожавшим металлом XXI века: насколько выросла его цена

Золото стало лидером по росту стоимости среди основных металлов с начала XXI века. По оценке экспертов, к концу 2025 года его цена увеличилась в 12 раз по сравнению с уровнем 2000 года. Существенный рост также продемонстрировали медь, железная руда, никель и алюминий, передаёт Lada.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Золото оказалось самым подорожавшим среди основных металлов за последние четверть века. Такой вывод сделала старший научный сотрудник Института Гайдара Антонина Левашенко, проанализировав данные Всемирного банка о динамике цен на сырьевые товары.

По словам эксперта, если сравнить стоимость металлов в 2000 году и в конце 2025 года, наиболее заметный рост продемонстрировало именно золото.

"Если сопоставлять стоимость металлов в самом конце XX века (в 2000 году) и в XXI веке, например, в конце 2025 года, исходя из статистики Всемирного банка, то большинство основных металлов подорожали, однако более всего - золото (в 12 раз)", – сказала аналитик.

Помимо золота, значительно выросли цены и на другие металлы. Так, стоимость меди за этот период увеличилась в 5,87 раза, железной руды — в 3,39 раза, никеля — в 1,71 раза, а алюминия — в 1,66 раза.

Эксперт пояснила, что столь существенное подорожание связано сразу с несколькими факторами. В их числе — общий рост мировых потребительских цен, увеличение расходов на добычу и переработку полезных ископаемых, повышение стоимости энергоресурсов и оборудования, а также изменение курса доллара США.

Кроме того, на стоимость металлов заметно повлияли глобальные экономические потрясения. Речь идет о финансовом кризисе 2008–2009 годов, последствиях пандемии 2019–2020 годов, а также изменениях баланса спроса и предложения на мировом рынке.

По словам Левашенко, динамика цен на металлы также тесно связана с ситуацией на энергетическом рынке. Колебания стоимости нефти и других энергоносителей отражаются на затратах производителей, что в конечном итоге влияет и на цену металлургической продукции.