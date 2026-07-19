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19.07.2026, 15:06

Золото стало самым подорожавшим металлом XXI века: насколько выросла его цена

Новости Мира 0 602

Золото стало лидером по росту стоимости среди основных металлов с начала XXI века. По оценке экспертов, к концу 2025 года его цена увеличилась в 12 раз по сравнению с уровнем 2000 года. Существенный рост также продемонстрировали медь, железная руда, никель и алюминий, передаёт  Lada.kz  со ссылкой на  РИА Новости.

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Золото оказалось самым подорожавшим среди основных металлов за последние четверть века. Такой вывод сделала старший научный сотрудник Института Гайдара Антонина Левашенко, проанализировав данные Всемирного банка о динамике цен на сырьевые товары.

По словам эксперта, если сравнить стоимость металлов в 2000 году и в конце 2025 года, наиболее заметный рост продемонстрировало именно золото.

"Если сопоставлять стоимость металлов в самом конце XX века (в 2000 году) и в XXI веке, например, в конце 2025 года, исходя из статистики Всемирного банка, то большинство основных металлов подорожали, однако более всего - золото (в 12 раз)", – сказала аналитик.

Помимо золота, значительно выросли цены и на другие металлы. Так, стоимость меди за этот период увеличилась в 5,87 раза, железной руды — в 3,39 раза, никеля — в 1,71 раза, а алюминия — в 1,66 раза.

Эксперт пояснила, что столь существенное подорожание связано сразу с несколькими факторами. В их числе — общий рост мировых потребительских цен, увеличение расходов на добычу и переработку полезных ископаемых, повышение стоимости энергоресурсов и оборудования, а также изменение курса доллара США.

Кроме того, на стоимость металлов заметно повлияли глобальные экономические потрясения. Речь идет о финансовом кризисе 2008–2009 годов, последствиях пандемии 2019–2020 годов, а также изменениях баланса спроса и предложения на мировом рынке.

По словам Левашенко, динамика цен на металлы также тесно связана с ситуацией на энергетическом рынке. Колебания стоимости нефти и других энергоносителей отражаются на затратах производителей, что в конечном итоге влияет и на цену металлургической продукции.

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