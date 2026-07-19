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19.07.2026, 16:28

Врач раскрыла неожиданный побочный эффект популярных препаратов для похудения

Новости Мира 0 569

Популярные препараты для лечения сахарного диабета второго типа и ожирения могут оказывать неожиданное воздействие на организм. По словам эндокринолога Ирины Ленькиной, у некоторых пациентов на фоне такой терапии снижается тяга к алкоголю. Однако специалисты подчеркивают, что использовать эти лекарства для лечения алкогольной зависимости пока нельзя, передаёт  Lada.kz со ссылкой на "Лента.ru".

Фото pixabay.com
Фото pixabay.com

Препараты, которые сегодня широко применяются для лечения сахарного диабета второго типа и снижения массы тела, могут не только помогать контролировать вес, но и влиять на отношение человека к алкоголю. Об этом рассказала эндокринолог Ирина Ленькина.

По словам врача, пациенты, принимающие препараты из группы агонистов рецепторов ГПП-1, все чаще сообщают, что алкоголь перестает приносить им прежнее удовольствие, а желание употреблять спиртные напитки становится значительно слабее.

Как отметила специалист, за последние два года у медиков накопилось немало наблюдений, указывающих на возможную связь между приемом таких препаратов и изменением реакции организма на алкоголь. Изначально эти лекарственные средства предназначены для лечения сахарного диабета второго типа и ожирения, однако сейчас ученые изучают их потенциальное влияние на систему вознаграждения головного мозга.

По мнению эндокринолога, механизм этого эффекта может быть связан с воздействием препаратов на дофаминовые пути, отвечающие за ощущение удовольствия. Если активность центров подкрепления изменяется, алкоголь может восприниматься как менее привлекательный источник положительных эмоций, а тяга к нему — ослабевать.

Врач подчеркнула, что подобный эффект чаще наблюдался у людей с диагностированным алкогольным расстройством, а не у здоровых участников исследований. В собственной практике она также сталкивалась с пациентами, которые во время терапии агонистами рецепторов ГПП-1 отмечали не только снижение желания употреблять алкоголь, но и уменьшение импульсивной тяги к различным продуктам и привычкам.

Несмотря на обнадеживающие наблюдения, специалисты призывают не рассматривать эти препараты как средство для борьбы с алкогольной зависимостью. По словам Ленькиной, ученым еще предстоит оценить долгосрочные результаты терапии, возможные побочные эффекты, а также выяснить, сохраняется ли снижение тяги к алкоголю после прекращения приема лекарств.

Врач также напомнила, что любые препараты для лечения диабета и ожирения должны применяться только по назначению специалиста. Самолечение может быть опасным для здоровья, поэтому перед началом терапии необходимо проконсультироваться с врачом.

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