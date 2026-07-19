Врач раскрыла неожиданный побочный эффект популярных препаратов для похудения

Популярные препараты для лечения сахарного диабета второго типа и ожирения могут оказывать неожиданное воздействие на организм. По словам эндокринолога Ирины Ленькиной, у некоторых пациентов на фоне такой терапии снижается тяга к алкоголю. Однако специалисты подчеркивают, что использовать эти лекарства для лечения алкогольной зависимости пока нельзя, передаёт Lada.kz со ссылкой на "Лента.ru" .

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Препараты, которые сегодня широко применяются для лечения сахарного диабета второго типа и снижения массы тела, могут не только помогать контролировать вес, но и влиять на отношение человека к алкоголю. Об этом рассказала эндокринолог Ирина Ленькина.

По словам врача, пациенты, принимающие препараты из группы агонистов рецепторов ГПП-1, все чаще сообщают, что алкоголь перестает приносить им прежнее удовольствие, а желание употреблять спиртные напитки становится значительно слабее.

Как отметила специалист, за последние два года у медиков накопилось немало наблюдений, указывающих на возможную связь между приемом таких препаратов и изменением реакции организма на алкоголь. Изначально эти лекарственные средства предназначены для лечения сахарного диабета второго типа и ожирения, однако сейчас ученые изучают их потенциальное влияние на систему вознаграждения головного мозга.

По мнению эндокринолога, механизм этого эффекта может быть связан с воздействием препаратов на дофаминовые пути, отвечающие за ощущение удовольствия. Если активность центров подкрепления изменяется, алкоголь может восприниматься как менее привлекательный источник положительных эмоций, а тяга к нему — ослабевать.

Врач подчеркнула, что подобный эффект чаще наблюдался у людей с диагностированным алкогольным расстройством, а не у здоровых участников исследований. В собственной практике она также сталкивалась с пациентами, которые во время терапии агонистами рецепторов ГПП-1 отмечали не только снижение желания употреблять алкоголь, но и уменьшение импульсивной тяги к различным продуктам и привычкам.

Несмотря на обнадеживающие наблюдения, специалисты призывают не рассматривать эти препараты как средство для борьбы с алкогольной зависимостью. По словам Ленькиной, ученым еще предстоит оценить долгосрочные результаты терапии, возможные побочные эффекты, а также выяснить, сохраняется ли снижение тяги к алкоголю после прекращения приема лекарств.

Врач также напомнила, что любые препараты для лечения диабета и ожирения должны применяться только по назначению специалиста. Самолечение может быть опасным для здоровья, поэтому перед началом терапии необходимо проконсультироваться с врачом.