Ставропольская фирма сантехники довела депутатов Госдумы до потери дара речи

Конкурс по скоростному питью безалкогольного шампанского из унитаза, организованный компанией по продаже сантехники в Ставрополе, вызвал широкий общественный резонанс. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал происходящее унизительным и предложил задуматься о создании «полиции нравов», сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: Telegram-канал «Подъём»

Необычный конкурс вызвал волну критики

В Ставрополе компания, занимающаяся продажей сантехники, провела необычную акцию под названием «Игры престолов». Участникам предложили на скорость выпить безалкогольное шампанское из унитаза, а победителю пообещали денежный приз в размере 100 тысяч рублей.

Видео с конкурса быстро распространилось в социальных сетях и вызвало неоднозначную реакцию пользователей.

Милонов предложил создать «полицию нравов»

Депутат Государственной думы Виталий Милонов резко раскритиковал организаторов и участников конкурса. По его словам, увиденное настолько его шокировало, что он «потерял дар речи».

Парламентарий заявил, что подобные мероприятия унижают человеческое достоинство, а люди не должны соглашаться на такие действия ради денежного вознаграждения. Он также высказал мнение, что в будущем стоит обсудить создание специального органа — «полиции нравов», который мог бы привлекать к ответственности как организаторов подобных акций, так и их участников.

Кроме того, Милонов выразил уверенность, что человеку, у которого есть чувство собственного достоинства и нравственные принципы, не придет в голову участвовать в подобных конкурсах.

Что ответили организаторы

В компании, организовавшей акцию, отвергли обвинения в антисанитарии. По словам представителей фирмы, конкурс проходил с соблюдением всех необходимых требований.

Они пояснили, что в каждом унитазе находился новый чистый пакет с трубочкой, в который было налито безалкогольное шампанское. Организаторы также заявили, что мероприятие было проведено корректно и оформлено в соответствии с действующим законодательством.