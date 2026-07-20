Испания сотворила историю на ЧМ-2026 и лишила Аргентину второго титула подряд

Сборная Испании стала победителем чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв Аргентину в напряженном финале со счетом 1:0 после дополнительного времени. Победный мяч забил Ферран Торрес, а испанцы впервые с 2010 года завоевали главный трофей мирового футбола, сообщает Lada.kz со ссылкой на РБК.

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Испания вернула себе титул сильнейшей сборной мира

Финальный матч чемпионата мира прошел на стадионе «Метлайф» в американском Нью-Джерси. Основное время победителя не выявило — команды не смогли открыть счет, завершив 90 минут нулевой ничьей.

При этом сборная Аргентины установила необычный антирекорд мировых первенств. За все основное время действующие чемпионы не нанесли ни одного удара ни в створ ворот, ни мимо них.

Ситуация для аргентинцев осложнилась уже в компенсированное время. На 90+3-й минуте полузащитник Энцо Фернандес получил вторую желтую карточку после грубого нарушения против Пау Кубарси и оставил свою команду в меньшинстве.

Драма в дополнительное время

Испания быстро воспользовалась численным преимуществом. На 97-й минуте Нико Уильямс отправил мяч в сетку, однако после просмотра эпизода судья отменил гол, зафиксировав нарушение правил со стороны Микеля Мерино в борьбе с Николасом Отаменди.

Победный момент наступил на 106-й минуте. Ферран Торрес сумел воспользоваться своим шансом и забил единственный засчитанный мяч встречи.

Позже испанский форвард отличился еще раз, оформив дубль на 114-й минуте, однако и этот гол был отменен из-за положения вне игры.

Новые рекорды Испании

Для сборной Испании этот титул стал вторым в истории после триумфа на чемпионате мира 2010 года, когда в финале также была одержана победа со счетом 1:0 — над Нидерландами.

На турнире-2026 испанцы не потерпели ни одного поражения. После успешного выступления на групповом этапе команда прошла Австрию, Португалию, Бельгию и Францию, а в финале оказалась сильнее Аргентины.

Кроме того, испанская сборная установила мировой рекорд по продолжительности беспроигрышной серии. Теперь на ее счету 38 официальных матчей без поражений — это лучший показатель в истории национальных команд, превзошедший достижение Италии, державшееся с 2021 года.

Месси установил исторические достижения

Несмотря на поражение, капитан сборной Аргентины Лионель Месси вошел в историю мирового футбола.

Он стал первым игроком, который вышел в стартовом составе сразу трех финалов чемпионатов мира и во всех случаях выводил команду на поле с капитанской повязкой. Ранее в трех финалах мировых первенств участвовал только бразилец Кафу.

Кроме того, 39-летний Месси стал вторым самым возрастным футболистом, сыгравшим в финале чемпионата мира. Старше него был лишь легендарный итальянский голкипер Дино Дзофф, которому во время финала ЧМ-1982 исполнилось 40 лет.

Аргентина не смогла защитить титул

Сборная Аргентины завершила турнир в статусе вице-чемпиона мира, не сумев повторить успех 2022 года.

На пути к финалу команда Лионеля Скалони в дополнительное время победила Кабо-Верде, затем совершила яркие камбэки в матчах с Египтом и Англией, а также переиграла Швейцарию.

Таким образом, Аргентина по-прежнему остается трехкратным чемпионом мира, завоевав титулы в 1978, 1986 и 2022 годах.

Финал посетили мировые лидеры

Решающий матч мирового первенства посетили президент США Дональд Трамп, король Испании Филипп VI вместе с королевой Летисией, а также премьер-министр Испании Педро Санчес.

Перед игрой аналитики суперкомпьютера Opta оценивали шансы Испании на победу в 59,46%, тогда как вероятность успеха Аргентины составляла 40,54%. Эти прогнозы практически совпадали с оценками крупнейших букмекерских компаний.