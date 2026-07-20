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20.07.2026, 07:04

Нарколог объяснил, как спасти человека, к которому пришла «белка» после запоя

Новости Мира 0 905

Алкогольный делирий, известный в быту как «белая горячка», является опасным для жизни состоянием, которое требует немедленной медицинской помощи. Психиатр-нарколог рассказал, по каким признакам его можно распознать и каких ошибок нельзя допускать до приезда врачей, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: orel.rehab-rpc.ru
Фото: orel.rehab-rpc.ru

«Белая горячка» развивается не во время запоя

Алкогольный делирий чаще всего возникает не во время употребления спиртного, а после его резкого прекращения у людей, находившихся в длительном запое. По словам психиатра-нарколога клиники «АлкоСпас» Антона Рудковского, родственники нередко ошибочно считают, что опасность уже миновала, если человек перестал пить. Однако спустя некоторое время у него могут появиться тревожность, бессонница и первые признаки тяжелого расстройства.

Врач подчеркнул, что речь идет не о необычном поведении или временном психическом нарушении, а о тяжелом синдроме отмены алкоголя, при котором нервная система находится в состоянии сильного перевозбуждения. Такое состояние требует срочного вмешательства медиков.

Какие симптомы должны насторожить

Специалист перечислил основные признаки алкогольного делирия. Среди них:

  • сильная тревожность;
  • длительная бессонница;
  • дрожь в руках;
  • повышенная потливость;
  • учащенное сердцебиение;
  • резкие перепады артериального давления;
  • спутанность сознания;
  • потеря ориентации во времени и пространстве.

Кроме того, человек может разговаривать с несуществующими людьми, видеть насекомых, животных или воображаемых преследователей. Для самого пациента эти галлюцинации абсолютно реальны, поэтому попытки убедить его в обратном лишь усиливают страх и могут спровоцировать агрессивную реакцию.

Что нужно сделать до приезда скорой

Главное правило, по словам врача, — немедленно вызвать скорую помощь или специализированную наркологическую бригаду. Алкогольный делирий нельзя безопасно переждать дома, поскольку состояние может осложниться судорогами, нарушением дыхания и сердечного ритма.

До приезда медиков рекомендуется убрать все потенциально опасные предметы — ножи, стеклянные изделия, провода и другие вещи, которыми человек способен причинить вред себе или окружающим. Желательно, чтобы рядом находился один спокойный взрослый, который будет разговаривать с пациентом короткими и спокойными фразами, не создавая лишнего шума и большого количества людей вокруг.

Какие ошибки могут быть опасны

Антон Рудковский предупредил, что одним из самых распространенных и опасных заблуждений является попытка дать человеку новую дозу алкоголя, чтобы облегчить симптомы. По его словам, это лишь временно притупляет проявления делирия, но не устраняет проблему и только поддерживает алкогольную зависимость.

Не менее опасно самостоятельно давать человеку снотворные, транквилизаторы или обезболивающие препараты. Их сочетание с последствиями употребления алкоголя может привести к серьезным нарушениям дыхания и работы сердца.

Также врач не рекомендует пытаться привести человека в чувство с помощью холодного душа, физического воздействия или угроз. Поскольку пациент не контролирует происходящее, подобные действия способны вызвать панику и усилить агрессию.

Специалист советует не спорить с человеком и не высмеивать его галлюцинации. Вместо этого лучше спокойно поддерживать его словами: «Я вижу, что тебе страшно», «Мы рядом», «Сейчас приедет врач». Именно такая тактика помогает снизить уровень тревоги до оказания профессиональной медицинской помощи.

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