ФИФА не признала Месси лучшим футболистом ЧМ-2026: кому досталась награда

ФИФА объявила обладателя награды лучшему игроку чемпионата мира по футболу 2026 года. Несмотря на впечатляющую результативность Лионеля Месси, престижный приз достался капитану сборной Испании Родри, сообщает Lada.kz.

© AP Photo/ Ashley Landis

Родри признан лучшим игроком турнира

Международная федерация футбола признала капитана сборной Испании Родри лучшим игроком чемпионата мира — 2026. Испанский полузащитник стал одним из ключевых футболистов команды, которая завоевала титул чемпиона мира.

На турнире 30-летний хавбек принял участие во всех восьми матчах своей сборной. За это время он выиграл 49 единоборств, заработал на себе девять нарушений правил и продемонстрировал впечатляющую точность передач — 93,2%. При этом Родри не отметился ни забитыми мячами, ни голевыми передачами.

Месси провел более результативный чемпионат

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси также сыграл все восемь матчей мирового первенства и показал гораздо более яркую статистику в атаке. На его счету восемь голов и четыре результативные передачи.

Кроме того, аргентинец заработал на себе 20 фолов, выиграл 61 единоборство и завершил турнир с точностью передач 81,4%.

Новый рекорд Месси и лидерство Мбаппе

По итогам чемпионата мира Месси увеличил свой общий бомбардирский счет на мировых первенствах до 21 гола. По этому показателю он уступает только французу Килиану Мбаппе, который с 22 мячами остается лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.