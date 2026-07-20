ФИФА не признала Месси лучшим футболистом ЧМ-2026: кому досталась награда

ФИФА объявила обладателя награды лучшему игроку чемпионата мира по футболу 2026 года. Несмотря на впечатляющую результативность Лионеля Месси, престижный приз достался капитану сборной Испании Родри, сообщает Lada.kz.
Международная федерация футбола признала капитана сборной Испании Родри лучшим игроком чемпионата мира — 2026. Испанский полузащитник стал одним из ключевых футболистов команды, которая завоевала титул чемпиона мира.
На турнире 30-летний хавбек принял участие во всех восьми матчах своей сборной. За это время он выиграл 49 единоборств, заработал на себе девять нарушений правил и продемонстрировал впечатляющую точность передач — 93,2%. При этом Родри не отметился ни забитыми мячами, ни голевыми передачами.
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси также сыграл все восемь матчей мирового первенства и показал гораздо более яркую статистику в атаке. На его счету восемь голов и четыре результативные передачи.
Кроме того, аргентинец заработал на себе 20 фолов, выиграл 61 единоборство и завершил турнир с точностью передач 81,4%.
По итогам чемпионата мира Месси увеличил свой общий бомбардирский счет на мировых первенствах до 21 гола. По этому показателю он уступает только французу Килиану Мбаппе, который с 22 мячами остается лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.
Комментарии0 комментарий(ев)