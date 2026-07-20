Два нефтяных танкера взорваны у Ормузского пролива: заявление КСИР

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаке на два нефтяных танкера в районе Ормузского пролива. По утверждению иранской стороны, суда отклонились от безопасного маршрута и после атаки потеряли ход, сообщает Lada.kz.

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КСИР заявил об атаке на нефтяные танкеры

Корпус стражей исламской революции заявил, что его силы атаковали два нефтяных танкера, находившихся к югу от Ормузского пролива. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.

Согласно опубликованной информации, причиной атаки стало то, что суда якобы покинули безопасный маршрут и начали движение по опасному участку акватории.

Что известно о состоянии судов

Первоначально Press TV сообщил лишь о факте атаки на танкеры. Позднее телеканал обновил информацию, уточнив, что оба судна были взорваны и в результате потеряли ход.

Других подробностей, включая информацию о возможных пострадавших, национальной принадлежности танкеров и масштабах повреждений, на данный момент не приводится. Официального подтверждения этих сведений из независимых источников пока также не поступало.