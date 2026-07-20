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20.07.2026, 07:42

Два нефтяных танкера взорваны у Ормузского пролива: заявление КСИР

Новости Мира 0 1 089

Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил об атаке на два нефтяных танкера в районе Ормузского пролива. По утверждению иранской стороны, суда отклонились от безопасного маршрута и после атаки потеряли ход, сообщает Lada.kz. 

Кадр из видео
Кадр из видео

КСИР заявил об атаке на нефтяные танкеры

Корпус стражей исламской революции заявил, что его силы атаковали два нефтяных танкера, находившихся к югу от Ормузского пролива. Об этом сообщил иранский телеканал Press TV.

Согласно опубликованной информации, причиной атаки стало то, что суда якобы покинули безопасный маршрут и начали движение по опасному участку акватории.

Что известно о состоянии судов

Первоначально Press TV сообщил лишь о факте атаки на танкеры. Позднее телеканал обновил информацию, уточнив, что оба судна были взорваны и в результате потеряли ход.

Других подробностей, включая информацию о возможных пострадавших, национальной принадлежности танкеров и масштабах повреждений, на данный момент не приводится. Официального подтверждения этих сведений из независимых источников пока также не поступало.

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