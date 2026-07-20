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20.07.2026, 08:43

Паспорт РФ станет недоступен: Госдума готовит новые ограничения для иностранцев

Новости Мира 0 1 041

В Государственной думе России готовятся рассмотреть законопроект, который ужесточает требования к иностранцам, желающим получить гражданство или право на проживание в стране. Новые ограничения коснутся мигрантов с непогашенной или неснятой судимостью, сообщает Lada.kz. 

Фото: avesta.tj
Фото: avesta.tj

Госдума рассмотрит новые ограничения для иностранцев

На следующей неделе депутаты Государственной думы РФ планируют рассмотреть пакет законопроектов, посвященных вопросам миграционной политики. Об этом сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Одной из ключевых инициатив станет запрет на предоставление российского гражданства, вида на жительство и разрешения на временное проживание иностранцам, имеющим непогашенную или неснятую судимость.

Запрет распространится на преступления, совершенные в любой стране

Согласно законопроекту, ограничения будут действовать не только в отношении преступлений, совершенных на территории России. Основанием для отказа станет также непогашенная или неснятая судимость за любое преступление, вынесенная судами других государств.

Таким образом, наличие действующей судимости может полностью закрыть иностранцу возможность получить российское гражданство или легально проживать в стране.

Уже выданные документы смогут аннулировать

Документ также предусматривает, что иностранцам, у которых обнаружится непогашенная или неснятая судимость, могут аннулировать уже выданные документы, дающие право на проживание в России. Речь идет о виде на жительство и разрешении на временное проживание.

При этом предлагаемые изменения не затронут иностранцев, официально признанных беженцами, а также лиц, получивших политическое или временное убежище на территории России.

По словам Вячеслава Володина, рассмотрение этой инициативы станет частью пакета мер, направленных на дальнейшее ужесточение миграционной политики страны.

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