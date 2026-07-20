СМИ узнали, кто повлиял на решение Израиля по вопросу геноцида армян

Израиль исключил из повестки дня кнессета вопрос о признании геноцида армян. По информации издания Haaretz, такое решение было принято после обращения представителей Азербайджана к руководству страны, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

Фото: yerevan.today

Вопрос сняли с повестки

Израильский парламент исключил из повестки вопрос о признании геноцида армян. Об этом сообщает издание Haaretz со ссылкой на источник в израильских властях.

По данным газеты, израильские официальные лица заверили азербайджанскую сторону, что рассмотрение этой инициативы не состоится.

Как утверждает источник издания, голосование было заблокировано после того, как высокопоставленный политический советник президента Азербайджана связался с офисом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Что известно о позиции Израиля

При этом Haaretz напоминает, что в июне правительство Израиля одобрило резолюцию, предусматривающую признание геноцида армян в Османской империи. Однако теперь вопрос исключен из повестки кнессета.

Официальных комментариев со стороны властей Израиля или Азербайджана по поводу публикации на момент подготовки материала не приводилось.

Что называют геноцидом армян

Геноцид армян начался 24 апреля 1915 года и продолжался до 1923 года. По оценкам историков, его жертвами стали около 1,5 млн человек. Эти события привели к практически полному исчезновению армянского населения с территории исторической Западной Армении.

Сегодня массовые убийства и депортации армян признаны геноцидом многими государствами и международными организациями. В то же время Турция признает факт массовой гибели армянского населения в годы Первой мировой войны, однако отвергает использование термина «геноцид» и не соглашается с оценками числа погибших.