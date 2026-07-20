18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.28
537.53
5.99
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.07.2026, 11:26

Что случится с волосами, если на месяц забыть о шампуне

Новости Мира 0 876

Популярный тренд No Poo предлагает отказаться от шампуня ради восстановления естественного баланса кожи головы. Однако такой эксперимент может привести не только к улучшению состояния волос, но и к неприятным последствиям. Разбираемся, что происходит с кожей головы и волосами в течение месяца без шампуня, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Почему отказ от шампуня стал популярным

В последние годы все больше людей пробуют систему ухода No Poo, предполагающую полный или частичный отказ от шампуней. Сторонники метода считают, что частое использование очищающих средств заставляет кожу головы вырабатывать больше кожного сала, а естественный баланс нарушается.

Действительно, многие шампуни содержат поверхностно-активные вещества, которые эффективно удаляют загрязнения и излишки жира. После интенсивного очищения кожа начинает восстанавливать защитную липидную пленку, однако реакция организма у каждого человека индивидуальна.

Что происходит с волосами в первые недели

Первые одну-две недели считаются самыми сложными. Волосы становятся заметно жирнее, могут потерять объем, а кожа головы — начать зудеть. У некоторых людей появляется перхоть, что связано с активным размножением микроорганизмов в избытке кожного сала.

На второй неделе жирность постепенно может уменьшиться, однако волосы часто выглядят неопрятными, а укладка держится хуже обычного.

Если кожа головы здорова, то к третьей-четвертой неделе часть людей действительно отмечает, что волосы становятся менее жирными, приобретают естественный блеск и требуют более редкого мытья. Однако подобный результат наблюдается далеко не у всех.

Почему появляется неприятный запах

Кожное сало постепенно окисляется под воздействием воздуха и микроорганизмов. Если его долго не смывать, может появиться стойкий неприятный запах, который сложно устранить сухим шампунем или косметическими средствами.

Именно поэтому специалисты не рекомендуют полностью отказываться от очищения кожи головы на длительный срок.

Кому такой эксперимент противопоказан

Эксперимент с отказом от шампуня не подходит людям, страдающим:

  • себорейным дерматитом;
  • псориазом кожи головы;
  • выраженной жирной себореей;
  • хронической перхотью;
  • воспалительными заболеваниями кожи.

Кроме того, при жирной коже лица избыток себума на волосах может способствовать появлению высыпаний и ухудшению состояния кожи.

Может ли отказ от шампуня вызвать выпадение волос

Сам по себе отказ от шампуня не является прямой причиной выпадения волос. Однако накопление кожного сала, загрязнений и продуктов жизнедеятельности микроорганизмов способно усилить воспаление кожи головы и ухудшить состояние волосяных фолликулов. Если уже имеются заболевания кожи, это может привести к более интенсивному выпадению волос.

Помогает ли обычная вода

Промывание головы теплой водой позволяет удалить часть загрязнений и кожного сала, особенно если сочетать процедуру с массажем кожи головы. Однако вода не растворяет жир так эффективно, как специальные очищающие средства, поэтому полностью заменить шампунь она не может.

Можно ли использовать натуральные средства

Некоторые люди вместо шампуня применяют натуральные альтернативы — ржаную муку, разведенный яблочный уксус или косметическую глину. Эти средства способны частично очищать волосы и уменьшать жирность, однако их эффективность зависит от индивидуальных особенностей кожи головы.

Кроме того, подобный уход требует значительно больше времени и не всегда подходит людям с чувствительной или проблемной кожей.

Стоит ли полностью отказываться от шампуня

Полный отказ от шампуня нельзя назвать универсальным способом оздоровления волос. У одних людей действительно наблюдается снижение жирности кожи головы спустя несколько недель, тогда как у других эксперимент заканчивается появлением перхоти, неприятного запаха, зудом и обострением кожных заболеваний.

Если есть желание попробовать систему No Poo, специалисты советуют предварительно оценить состояние кожи головы, а при наличии хронических дерматологических заболеваний — проконсультироваться с врачом.

0
0
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0
В Казахстане вводится новая «красная линия» для зарплат: после какой суммы налог станет вышеНовости Казахстана
15.07.2026, 10:40 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь