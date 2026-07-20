Названы самые дорогие ресторанные сети мира: лидер стоит почти $200 млрд

McDonald’s признан самой дорогой ресторанной сетью мира с рыночной капитализацией $195,1 млрд. Большинство крупнейших компаний отрасли зарегистрированы в США, однако в рейтинг вошли также представители Канады, Китая, Японии, ОАЭ и Филиппин, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

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McDonald’s уверенно удерживает первое место

Американская сеть быстрого питания McDonald’s возглавила рейтинг самых дорогих ресторанных компаний мира. Согласно данным инфографики Visual Capitalist, подготовленной на основе информации CompaniesMarketCap, рыночная капитализация компании составляет $195,1 млрд.

Вторую строчку заняла американская сеть Chipotle Mexican Grill, стоимость которой оценивается в $45,2 млрд. Следом расположился холдинг Yum! Brands с капитализацией $45,1 млрд. В его портфель входят такие известные бренды, как KFC, Pizza Hut и Taco Bell.

Примечательно, что до 2006 года McDonald’s владел 90% акций Chipotle Mexican Grill.

США доминируют в мировом рейтинге

Всего в список вошли 20 публичных ресторанных компаний, причем 11 из них зарегистрированы в США. Помимо лидеров, в рейтинг попали такие известные американские сети, как Darden Restaurants, Texas Roadhouse, Domino’s Pizza, а также быстро развивающаяся CAVA Group, чья рыночная капитализация достигла $8,4 млрд.

Кто стал лидером за пределами США

Крупнейшей ресторанной компанией за пределами Соединенных Штатов стала канадская Restaurant Brands International. Холдинг, которому принадлежат Burger King, Popeyes и Tim Hortons, занял четвертое место с капитализацией $34,3 млрд.

Шестое место досталось китайской Yum China, управляющей ресторанами KFC, Pizza Hut и другими брендами на территории Китая. Рыночная стоимость компании составляет $14,8 млрд. Она была создана в 2016 году после выделения китайского бизнеса Yum! Brands в самостоятельную структуру.

В первую десятку также вошла японская Zensho Holdings, капитализация которой достигла $8,5 млрд.

Более 40 тысяч ресторанов по всему миру

Лидер рейтинга, McDonald’s, ведет свою историю с 1940 года. Сегодня сеть объединяет свыше 40 тысяч ресторанов по всему миру. Наибольшее количество заведений работает в США, Китае и Японии.

В рейтинг также включена отдельная компания McDonald’s Japan, рыночная стоимость которой оценивается в $6,3 млрд.

Кто еще оказался в мировом топ-20

Помимо перечисленных компаний, в список крупнейших ресторанных сетей по рыночной капитализации вошли китайская Hai Di Lao Hot Pot, японская Food & Life Companies, эмиратская Americana Restaurants International, филиппинская Jollibee, а также американские The Cheesecake Factory и Shake Shack.