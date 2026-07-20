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20.07.2026, 12:25

Названы самые дорогие ресторанные сети мира: лидер стоит почти $200 млрд

Новости Мира 0 840

McDonald’s признан самой дорогой ресторанной сетью мира с рыночной капитализацией $195,1 млрд. Большинство крупнейших компаний отрасли зарегистрированы в США, однако в рейтинг вошли также представители Канады, Китая, Японии, ОАЭ и Филиппин, сообщает Lada.kz со ссылкой на forbes.kz.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

McDonald’s уверенно удерживает первое место

Американская сеть быстрого питания McDonald’s возглавила рейтинг самых дорогих ресторанных компаний мира. Согласно данным инфографики Visual Capitalist, подготовленной на основе информации CompaniesMarketCap, рыночная капитализация компании составляет $195,1 млрд.

Вторую строчку заняла американская сеть Chipotle Mexican Grill, стоимость которой оценивается в $45,2 млрд. Следом расположился холдинг Yum! Brands с капитализацией $45,1 млрд. В его портфель входят такие известные бренды, как KFC, Pizza Hut и Taco Bell.

Примечательно, что до 2006 года McDonald’s владел 90% акций Chipotle Mexican Grill.

США доминируют в мировом рейтинге

Всего в список вошли 20 публичных ресторанных компаний, причем 11 из них зарегистрированы в США. Помимо лидеров, в рейтинг попали такие известные американские сети, как Darden Restaurants, Texas Roadhouse, Domino’s Pizza, а также быстро развивающаяся CAVA Group, чья рыночная капитализация достигла $8,4 млрд.

Кто стал лидером за пределами США

Крупнейшей ресторанной компанией за пределами Соединенных Штатов стала канадская Restaurant Brands International. Холдинг, которому принадлежат Burger King, Popeyes и Tim Hortons, занял четвертое место с капитализацией $34,3 млрд.

Шестое место досталось китайской Yum China, управляющей ресторанами KFC, Pizza Hut и другими брендами на территории Китая. Рыночная стоимость компании составляет $14,8 млрд. Она была создана в 2016 году после выделения китайского бизнеса Yum! Brands в самостоятельную структуру.

В первую десятку также вошла японская Zensho Holdings, капитализация которой достигла $8,5 млрд.

Более 40 тысяч ресторанов по всему миру

Лидер рейтинга, McDonald’s, ведет свою историю с 1940 года. Сегодня сеть объединяет свыше 40 тысяч ресторанов по всему миру. Наибольшее количество заведений работает в США, Китае и Японии.

В рейтинг также включена отдельная компания McDonald’s Japan, рыночная стоимость которой оценивается в $6,3 млрд.

Кто еще оказался в мировом топ-20

Помимо перечисленных компаний, в список крупнейших ресторанных сетей по рыночной капитализации вошли китайская Hai Di Lao Hot Pot, японская Food & Life Companies, эмиратская Americana Restaurants International, филиппинская Jollibee, а также американские The Cheesecake Factory и Shake Shack.

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