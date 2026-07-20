18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.28
537.53
5.99
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
20.07.2026, 14:07

Буэнос-Айрес охватили беспорядки после поражения Аргентины в финале чемпионата мира (видео)

Новости Мира 0 1 028

Поражение сборной Аргентины в финале чемпионата мира по футболу привело к массовым беспорядкам в центре Буэнос-Айреса. Во время столкновений с агрессивно настроенными болельщиками полиция применила слезоточивый газ и водометы, есть задержанные и пострадавшие, сообщает Lada.kz со ссылкой на The Business Standard.

© telegram sputnikuzbekistan
© telegram sputnikuzbekistan

Праздничная площадь превратилась в место столкновений

Тысячи аргентинских болельщиков собрались у знаменитого Обелиска в центре Буэнос-Айреса, где традиционно проходят массовые футбольные празднования. Именно здесь фанаты следили за финальным матчем чемпионата мира.

До позднего вечера ситуация оставалась спокойной, однако незадолго до полуночи часть собравшихся попыталась прорваться через защитное ограждение, установленное вокруг памятника.

Полиция применила спецсредства

После попытки прорыва обстановка резко накалилась. По данным The Business Standard, отдельные участники беспорядков начали бросать в сотрудников полиции стеклянные бутылки и другие предметы.

В ответ правоохранительные органы использовали слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать толпу и восстановить общественный порядок.

Есть задержанные и пострадавшие

По предварительной информации, в результате беспорядков были задержаны не менее 15 человек. Кроме того, сообщается о нескольких пострадавших, однако точное число получивших травмы пока не уточняется.

Информация о последствиях столкновений и возможных новых задержаниях продолжает поступать.

3
4
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0
В Казахстане вводится новая «красная линия» для зарплат: после какой суммы налог станет вышеНовости Казахстана
15.07.2026, 10:40 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь