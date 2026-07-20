Буэнос-Айрес охватили беспорядки после поражения Аргентины в финале чемпионата мира (видео)

Поражение сборной Аргентины в финале чемпионата мира по футболу привело к массовым беспорядкам в центре Буэнос-Айреса. Во время столкновений с агрессивно настроенными болельщиками полиция применила слезоточивый газ и водометы, есть задержанные и пострадавшие, сообщает Lada.kz со ссылкой на The Business Standard .

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Праздничная площадь превратилась в место столкновений

Тысячи аргентинских болельщиков собрались у знаменитого Обелиска в центре Буэнос-Айреса, где традиционно проходят массовые футбольные празднования. Именно здесь фанаты следили за финальным матчем чемпионата мира.

До позднего вечера ситуация оставалась спокойной, однако незадолго до полуночи часть собравшихся попыталась прорваться через защитное ограждение, установленное вокруг памятника.

Полиция применила спецсредства

После попытки прорыва обстановка резко накалилась. По данным The Business Standard, отдельные участники беспорядков начали бросать в сотрудников полиции стеклянные бутылки и другие предметы.

В ответ правоохранительные органы использовали слезоточивый газ и водометы, чтобы разогнать толпу и восстановить общественный порядок.

Есть задержанные и пострадавшие

По предварительной информации, в результате беспорядков были задержаны не менее 15 человек. Кроме того, сообщается о нескольких пострадавших, однако точное число получивших травмы пока не уточняется.

Информация о последствиях столкновений и возможных новых задержаниях продолжает поступать.