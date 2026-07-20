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20.07.2026, 16:32

Эта зубная боль может стать невыносимой в самолете: стоматолог предупредила пассажиров

Новости Мира 0 859

Даже незначительная зубная боль перед авиаперелетом может усилиться на высоте из-за перепадов давления. Стоматолог объяснила, какие симптомы требуют срочного лечения до вылета и что делать, если зуб разболелся уже во время полета, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: maurosavio.com
Фото: maurosavio.com

Какие проблемы с зубами опасны перед авиаперелетом

Некоторые стоматологические заболевания могут дать о себе знать именно во время полета. Как рассказала стоматолог-терапевт клиники «Атрибьют» Анна Мануйлова, наиболее опасным состоянием считается бародонталгия — зубная боль, возникающая из-за изменения атмосферного давления.

По словам специалиста, во время полета пузырьки газа в замкнутых полостях зуба расширяются или сжимаются, что способно вызвать сильную боль. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются люди с невылеченным кариесом, старыми негерметичными пломбами с микротрещинами или скрытыми воспалительными процессами в области корней зубов.

Когда лучше отказаться от перелета

Врач также рекомендовала не планировать авиаперелеты в течение первых трех-пяти дней после удаления зуба или установки импланта. В этот период сохраняется риск кровотечения и неблагоприятного воздействия перепадов давления на травмированные ткани.

Заподозрить серьезную проблему можно по нескольким признакам. Насторожить должны пульсирующая зубная боль, неприятные ощущения при накусывании, резкая реакция на горячую или холодную пищу. Особую опасность представляют припухлость десны, появление свища или внезапная кровоточивость — при таких симптомах необходимо как можно быстрее обратиться к стоматологу.

Почему осмотр лучше пройти заранее

Специалист советует посетить стоматолога минимум за две недели до вылета. Такой запас времени позволит завершить необходимое лечение и дождаться полного заживления тканей, если потребуется серьезное вмешательство.

Во время профилактического приема врач проводит не только визуальный осмотр, но и рентгенологическое обследование. Это помогает выявить скрытые очаги инфекции, оценить состояние старых пломб и при необходимости выполнить профессиональную чистку зубов.

Что делать, если зуб заболел уже в самолете

Если сильная зубная боль возникла во время полета, стоматолог рекомендует принять нестероидный противовоспалительный препарат, например ибупрофен, чтобы уменьшить воспаление и облегчить состояние. Также стоит аккуратно очистить межзубные промежутки зубной нитью и прополоскать рот водой комнатной температуры.

При этом врач предупреждает, что некоторые популярные способы самолечения могут только усугубить ситуацию. Нельзя прикладывать тепло к больной стороне лица, использовать согревающие компрессы, делать спиртовые примочки, «замораживать» зуб алкоголем или прикладывать таблетки непосредственно к десне, поскольку это может привести к химическому ожогу слизистой и усилению воспаления.

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