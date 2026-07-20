Евросоюз выставил AliExpress счет на 629 миллионов долларов: в чем обвиняют платформу

Европейская комиссия наложила на AliExpress штраф в размере 550 миллионов евро за недостаточные меры по борьбе с контрафактной и опасной продукцией. Санкция стала крупнейшей с момента вступления в силу Закона ЕС о цифровых услугах (Digital Services Act), сообщает Lada.kz со ссылкой на Reuters.
По итогам расследования Еврокомиссия пришла к выводу, что маркетплейс не обеспечил должный контроль за продавцами и товарами, из-за чего на платформе продолжали распространяться поддельные и потенциально опасные товары.
Регулятор считает, что компания недооценила масштабы проблемы и переоценила эффективность собственных инструментов модерации.
В частности, в ходе проверки было установлено, что:
Кроме того, Еврокомиссия указала на нехватку сотрудников, отвечающих за проверку документов и контроль деятельности продавцов.
Заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам технологий Хенна Вирккунен заявила, что подобные нарушения создают угрозу для потребителей и ставят в неравные условия компании, соблюдающие европейские требования.
AliExpress должен до 20 октября представить европейскому регулятору план по устранению выявленных нарушений.
Если предложенные меры не удовлетворят Еврокомиссию, уже в декабре платформу могут ожидать новые финансовые санкции.
Расследование в отношении AliExpress стартовало в марте 2024 года. Спустя год Еврокомиссия сообщила о предварительных выводах, согласно которым маркетплейс недостаточно эффективно выявляет и снижает риски распространения незаконной продукции.
После этого компания обязалась усилить проверку продавцов, усовершенствовать механизм рассмотрения жалоб пользователей и сделать более прозрачной работу рекламных и рекомендательных алгоритмов. Однако расследование в части продажи запрещенных товаров продолжилось и завершилось вынесением рекордного штрафа.
По информации Еврокомиссии, в 2025 году сервисом AliExpress пользовались около 193 миллионов жителей Европы.
Решение европейского регулятора подтверждает курс ЕС на ужесточение требований к крупнейшим цифровым платформам. Теперь от маркетплейсов ожидают не только оперативного удаления незаконной продукции после жалоб пользователей, но и предотвращения появления таких товаров еще до их размещения.
Для покупателей это может означать более строгую проверку продавцов, сокращение количества контрафактной продукции на площадке и усиление контроля за безопасностью реализуемых товаров.
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