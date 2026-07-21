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20.07.2026, 19:39

Китай бросает вызов NASA: новая миссия отправится к одному из самых опасных астероидов

Новости Мира 0 826

Китайские ученые намерены впервые испытать технологию кинетического отклонения астероида. Для миссии выбран небольшой и малоизученный космический объект, который считается более сложной целью, чем астероид, использовавшийся в американском проекте DART, сообщает Lada.kz со ссылкой на belnovosti.

Фото: NASA/Robert Lea (created with Canva)
Фото: NASA/Robert Lea (created with Canva)

Почему новая миссия считается более сложной

Китайские специалисты готовят эксперимент по изменению траектории околоземного астероида с помощью кинетического удара. В отличие от миссии NASA DART, успешно проведенной в 2022 году, китайский проект предполагает работу с гораздо менее изученным небесным телом.

По предварительным данным, целью станет астероид 2015 XF261 диаметром около 30 метров. Это почти в пять раз меньше спутника астероида Диморф, в который врезался американский космический аппарат DART.

Кроме того, ударный модуль будет двигаться значительно быстрее — около 9 километров в секунду, тогда как скорость столкновения в американской миссии составляла примерно 6 километров в секунду.

Чем опасен астероид 2015 XF261

По имеющимся оценкам, диаметр астероида составляет около 30 метров. Однако ученые до сих пор не располагают точной информацией о его размерах, форме, составе и особенностях вращения.

Именно эта неопределенность делает предстоящую миссию значительно сложнее. Малые околоземные астероиды обнаруживаются намного хуже крупных объектов, хотя встречаются гораздо чаще.

По мнению специалистов, именно такие небесные тела могут представлять наиболее реальную угрозу для Земли, поскольку их внезапное появление способно оставить слишком мало времени на подготовку защитных мер.

Два космических аппарата вместо одного

Согласно концепции проекта, Китай отправит к астероиду сразу два космических аппарата.

Первый аппарат выполнит роль наблюдателя. Он прибудет к объекту за несколько месяцев до столкновения, проведет детальное исследование астероида и определит его основные физические характеристики.

После этого второй аппарат — ударный модуль — столкнется с астероидом на скорости около 9 км/с.

Наблюдатель вместе с наземными телескопами зафиксирует последствия удара и поможет определить, насколько изменилась орбита небесного тела.

Какие задачи предстоит решить

Разработчики выделили четыре ключевые задачи миссии:

  • обеспечить максимально точное попадание в цель;
  • эффективно передать астероиду кинетический импульс;
  • с высокой точностью измерить изменения его траектории;
  • объяснить полученные результаты и оценить эффективность технологии.

Во время миссии также планируется проверить работу систем высокоскоростного наведения, наблюдения за последствиями столкновения и методов расчета изменения орбиты.

Последствия удара пока невозможно предсказать

По расчетам специалистов, момент столкновения произойдет, когда астероид будет находиться примерно в 10 миллионах километров от Земли.

При этом ученые пока не могут с уверенностью сказать, чем завершится эксперимент. Удар может лишь изменить траекторию движения астероида либо привести к его частичному разрушению. Ответ на этот вопрос смогут дать только результаты самой миссии и последующий анализ полученных данных.

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