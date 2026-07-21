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21.07.2026, 07:41

22 июля на Землю обрушатся магнитные бури из-за корональной дыры на Солнце

Новости Мира 0 712

Уже 22 июля на Земле ожидается ухудшение геомагнитной обстановки. По прогнозам ученых, причиной станет поток быстрого солнечного ветра, который достигнет планеты из-за появления новой корональной дыры на Солнце, сообщает Lada.kz со ссылкой на ТАСС.

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Когда начнутся магнитные бури

Специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщили, что первые признаки усиления геомагнитной активности ожидаются уже в ночь с 21 на 22 июля.

По их прогнозам, возмущения магнитного поля Земли будут нарастать постепенно и сохранятся как минимум в течение суток.

Причина — корональная дыра на Солнце

Источником предстоящих магнитных бурь стала очередная корональная дыра на поверхности Солнца. Именно из таких областей в космос выбрасываются потоки быстрого солнечного ветра, которые, достигая Земли, способны вызывать геомагнитные возмущения.

Ученые отмечают, что нынешнее лето отличалось необычно спокойной геомагнитной обстановкой, поэтому предстоящее событие станет первым заметным всплеском активности за продолжительное время.

Насколько сильными будут возмущения

По предварительной оценке специалистов, наиболее вероятны магнитные бури уровня G1–G2 по международной шкале интенсивности.

Вероятность развития более сильных геомагнитных бурь уровня G3 и выше оценивается примерно в 5%, поэтому такой сценарий считается маловероятным.

В настоящее время ученые продолжают наблюдать за солнечной активностью и уточняют прогноз по мере приближения потока солнечного ветра к Земле.

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