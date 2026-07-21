Легендарную Lumia решили вернуть: стали известны планы по возрождению культового бренда

Легендарная линейка смартфонов Nokia Lumia, исчезнувшая с рынка несколько лет назад, может получить вторую жизнь. По данным инсайдера, компания HMD Global намерена вернуть известный бренд, выкупив права на него у Microsoft, сообщает Lada.kz.

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HMD планирует возродить бренд Lumia

Компания HMD Global рассматривает возможность выпуска новых смартфонов под брендом Nokia Lumia. Об этом сообщил известный инсайдер под ником smashx_60 в социальной сети X.

По его информации, производитель намерен договориться с Microsoft о передаче прав на торговую марку Lumia и связанных с ней патентов. Если переговоры окажутся успешными, HMD сможет выпускать современные устройства под легендарным названием.

За бренд борются уже несколько лет

Как утверждает инсайдер, руководство HMD проявляет интерес к бренду Lumia еще с 2018 года. За это время компания неоднократно предпринимала попытки получить права на использование известной торговой марки, однако все предыдущие переговоры заканчивались безрезультатно.

Теперь HMD вновь намерена добиться соглашения с Microsoft, чтобы вернуть на рынок одну из самых узнаваемых линеек смартфонов прошлого десятилетия.

Первые намеки уже появились

Интерес компании к наследию Nokia проявился еще в 2024 году, когда HMD представила смартфон Skyline. Его дизайн заметно напоминал культовые модели Nokia N9 и Nokia Lumia, что многие поклонники бренда восприняли как возможный намек на возвращение знаменитой серии.

Ранее HMD уже получила права на использование бренда Nokia. Под этим названием компания до сих пор выпускает кнопочные телефоны, сохраняя присутствие легендарной марки на рынке.

Пока HMD официально не подтверждала планы по возрождению Lumia, поэтому информация основана на данных инсайдера. Однако в случае успешной сделки легендарный бренд смартфонов может вновь появиться на мировом рынке спустя несколько лет после своего исчезновения.