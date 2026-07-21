18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
469.59
536.22
5.96
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
21.07.2026, 08:04

Легендарную Lumia решили вернуть: стали известны планы по возрождению культового бренда

Новости Мира 0 695

Легендарная линейка смартфонов Nokia Lumia, исчезнувшая с рынка несколько лет назад, может получить вторую жизнь. По данным инсайдера, компания HMD Global намерена вернуть известный бренд, выкупив права на него у Microsoft, сообщает Lada.kz. 

Фото: trustedreviews.com
Фото: trustedreviews.com

HMD планирует возродить бренд Lumia

Компания HMD Global рассматривает возможность выпуска новых смартфонов под брендом Nokia Lumia. Об этом сообщил известный инсайдер под ником smashx_60 в социальной сети X.

По его информации, производитель намерен договориться с Microsoft о передаче прав на торговую марку Lumia и связанных с ней патентов. Если переговоры окажутся успешными, HMD сможет выпускать современные устройства под легендарным названием.

За бренд борются уже несколько лет

Как утверждает инсайдер, руководство HMD проявляет интерес к бренду Lumia еще с 2018 года. За это время компания неоднократно предпринимала попытки получить права на использование известной торговой марки, однако все предыдущие переговоры заканчивались безрезультатно.

Теперь HMD вновь намерена добиться соглашения с Microsoft, чтобы вернуть на рынок одну из самых узнаваемых линеек смартфонов прошлого десятилетия.

Первые намеки уже появились

Интерес компании к наследию Nokia проявился еще в 2024 году, когда HMD представила смартфон Skyline. Его дизайн заметно напоминал культовые модели Nokia N9 и Nokia Lumia, что многие поклонники бренда восприняли как возможный намек на возвращение знаменитой серии.

Ранее HMD уже получила права на использование бренда Nokia. Под этим названием компания до сих пор выпускает кнопочные телефоны, сохраняя присутствие легендарной марки на рынке.

Пока HMD официально не подтверждала планы по возрождению Lumia, поэтому информация основана на данных инсайдера. Однако в случае успешной сделки легендарный бренд смартфонов может вновь появиться на мировом рынке спустя несколько лет после своего исчезновения.

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Абсурд на заправках: почему казахстанцы без автомобилей обязаны оплачивать бензин для чужих машин?Новости Казахстана
30.06.2026, 09:30 0
«Проверка по адресу»: в Казахстане акиматы начнут обход квартир с 12 июляНовости Казахстана
29.06.2026, 08:36 0
Казахстанцам начнут «молча» списывать долги до 173 тысяч тенгеНовости Казахстана
14.07.2026, 19:29 0
С 19 июля в Казахстане изменятся правила обмена валют: что важно знать каждомуНовости Казахстана
13.07.2026, 08:08 0
В Казахстане вводится новая «красная линия» для зарплат: после какой суммы налог станет вышеНовости Казахстана
15.07.2026, 10:40 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь