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21.07.2026, 09:40

Потолочный вентилятор рухнул на пациента в больнице: мужчина умер

Новости Мира 0 680

В одной из государственных больниц индийского Дели произошел трагический случай. Потолочный вентилятор сорвался с креплений и упал на тяжелобольного пациента, который спустя несколько часов скончался, сообщает Lada.kz. 

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Потолочный вентилятор упал на пациента

Трагедия произошла в государственной больнице Гуру Тег Бахадур в Дели. Во время лечения в отделении неотложной помощи на 42-летнего пациента обрушился старый потолочный вентилятор.

По данным местного телеканала NDTV, инцидент произошел прямо во время оказания медицинской помощи. В этот момент рядом с мужчиной находился персонал больницы.

Мужчина находился в тяжелом состоянии

Известно, что пациент проходил лечение сразу от нескольких серьезных заболеваний. У него были диагностированы гипертония, менингоэнцефалит и аспирационная пневмония.

По информации СМИ, именно на его больничную койку упала тяжелая конструкция вентилятора.

Пострадала медсестра

В результате происшествия травмы получила и медсестра, которая ухаживала за пациентом в момент падения вентилятора.

Несмотря на усилия врачей, примерно через три часа после случившегося у мужчины остановилось сердце.

Родственники требуют объяснений

После трагедии родственники погибшего выразили недовольство качеством оказанной медицинской помощи и обстоятельствами произошедшего. Они требуют установить причины инцидента и дать оценку состоянию оборудования в больнице.

На момент публикации руководство медицинского учреждения официальных комментариев по поводу случившегося не предоставило.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
дорожник
дорожник
Помню старые советские потолочные вентиляторы, обычно подвешивали в торговых центрах. Увесистый агрегат, вполне может убить
21.07.2026, 06:23
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