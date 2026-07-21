Почему шашлык нельзя запивать пивом: врач назвала опасные последствия

Сочетание шашлыка и пива многие считают классикой отдыха на природе, однако такая привычка может серьезно нагрузить организм. Гастроэнтеролог объяснила, какие риски скрывает популярное застолье, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».
По словам гастроэнтеролога Скандинавского Центра Здоровья Ольги Чистик, главная проблема сочетания шашлыка с пивом связана с высокой пуриновой нагрузкой.
Жирное жареное мясо и пенный напиток содержат большое количество пуринов — веществ, которые в организме распадаются до мочевой кислоты. При одновременном употреблении этих продуктов ее уровень в крови может резко увеличиться.
Особенно опасно это для людей, имеющих склонность к подагре. Избыток мочевой кислоты способен привести к воспалению суставов.
«Картину этого приступа сложно с чем-то спутать. Через 6–24 часа после застолья человек просыпается от резкой жгучей боли в суставе. Тот опухает, кожа над ним краснеет, становится горячей», — рассказала врач.
По ее словам, подобные случаи часто происходят после праздничных застолий, когда люди употребляют много мяса и алкоголя.
Еще одна серьезная опасность связана с нагрузкой на поджелудочную железу.
Для переваривания жирного мяса организму требуется большое количество пищеварительных ферментов. При этом алкоголь способен нарушать работу сфинктера Одди — специального мышечного клапана, который регулирует поступление пищеварительных соков в кишечник.
В результате ферменты могут задерживаться внутри поджелудочной железы и повреждать ее ткани. Это приводит к развитию острого панкреатита.
Как отмечает специалист, типичный пациент с таким диагнозом после застолья — мужчина 35–55 лет, который накануне плотно поел шашлыка и запил его пивом.
Симптомами опасного состояния становятся сильная боль в животе, тошнота и рвота. В некоторых случаях заболевание может протекать тяжело и требовать срочной медицинской помощи.
Опасность представляет и сама корочка мяса, приготовленного на открытом огне.
При сильном нагревании и обугливании на поверхности продукта могут образовываться вещества, возникающие при пиролизе жира. Врач отмечает, что алкоголь способен усиливать воздействие этих соединений на слизистую желудка и кишечника.
При регулярном сочетании таких продуктов в долгосрочной перспективе повышается нагрузка на пищеварительную систему.
Еще одна проблема — мочегонный эффект алкоголя.
После употребления пива организм теряет больше жидкости, а для переваривания большого количества мяса требуется достаточное количество воды. Из-за обезвоживания повышается концентрация мочевой кислоты, что может создавать дополнительные риски для людей с заболеваниями почек.
У пациентов с мочекаменной болезнью такая ситуация способна спровоцировать приступ почечной колики.
Полностью избежать негативных последствий помогает умеренность и правильное сочетание продуктов.
Врач советует:
Также специалист предупреждает: колбаски и копчености в сочетании с пивом могут быть еще более тяжелым вариантом для организма, поэтому лучше не злоупотреблять такими продуктами.
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