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21.07.2026, 11:19

Почему шашлык нельзя запивать пивом: врач назвала опасные последствия

Новости Мира 0 682

Сочетание шашлыка и пива многие считают классикой отдыха на природе, однако такая привычка может серьезно нагрузить организм. Гастроэнтеролог объяснила, какие риски скрывает популярное застолье, сообщает Lada.kz со ссылкой на «Газета.Ru».

Фото: кадр YouTube
Фото: кадр YouTube

Мясо и пиво повышают уровень мочевой кислоты

По словам гастроэнтеролога Скандинавского Центра Здоровья Ольги Чистик, главная проблема сочетания шашлыка с пивом связана с высокой пуриновой нагрузкой.

Жирное жареное мясо и пенный напиток содержат большое количество пуринов — веществ, которые в организме распадаются до мочевой кислоты. При одновременном употреблении этих продуктов ее уровень в крови может резко увеличиться.

Особенно опасно это для людей, имеющих склонность к подагре. Избыток мочевой кислоты способен привести к воспалению суставов.

«Картину этого приступа сложно с чем-то спутать. Через 6–24 часа после застолья человек просыпается от резкой жгучей боли в суставе. Тот опухает, кожа над ним краснеет, становится горячей», — рассказала врач.

По ее словам, подобные случаи часто происходят после праздничных застолий, когда люди употребляют много мяса и алкоголя.

Шашлык с пивом может спровоцировать проблемы с поджелудочной

Еще одна серьезная опасность связана с нагрузкой на поджелудочную железу.

Для переваривания жирного мяса организму требуется большое количество пищеварительных ферментов. При этом алкоголь способен нарушать работу сфинктера Одди — специального мышечного клапана, который регулирует поступление пищеварительных соков в кишечник.

В результате ферменты могут задерживаться внутри поджелудочной железы и повреждать ее ткани. Это приводит к развитию острого панкреатита.

Как отмечает специалист, типичный пациент с таким диагнозом после застолья — мужчина 35–55 лет, который накануне плотно поел шашлыка и запил его пивом.

Симптомами опасного состояния становятся сильная боль в животе, тошнота и рвота. В некоторых случаях заболевание может протекать тяжело и требовать срочной медицинской помощи.

Обугленная корочка мяса и алкоголь — еще один риск

Опасность представляет и сама корочка мяса, приготовленного на открытом огне.

При сильном нагревании и обугливании на поверхности продукта могут образовываться вещества, возникающие при пиролизе жира. Врач отмечает, что алкоголь способен усиливать воздействие этих соединений на слизистую желудка и кишечника.

При регулярном сочетании таких продуктов в долгосрочной перспективе повышается нагрузка на пищеварительную систему.

Пиво усиливает обезвоживание организма

Еще одна проблема — мочегонный эффект алкоголя.

После употребления пива организм теряет больше жидкости, а для переваривания большого количества мяса требуется достаточное количество воды. Из-за обезвоживания повышается концентрация мочевой кислоты, что может создавать дополнительные риски для людей с заболеваниями почек.

У пациентов с мочекаменной болезнью такая ситуация способна спровоцировать приступ почечной колики.

Как снизить вред от шашлыка и пива

Полностью избежать негативных последствий помогает умеренность и правильное сочетание продуктов.

Врач советует:

  • на каждые 0,5 литра пива выпивать примерно столько же обычной воды;
  • не начинать застолье с алкоголя натощак;
  • сначала есть овощи и другие легкие продукты;
  • делать перерывы между порциями мяса примерно по 15–20 минут;
  • срезать сильно обугленные участки шашлыка перед употреблением.

Также специалист предупреждает: колбаски и копчености в сочетании с пивом могут быть еще более тяжелым вариантом для организма, поэтому лучше не злоупотреблять такими продуктами.

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