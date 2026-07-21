Лионель Месси объявил об уходе из сборной Аргентины

Лионель Месси больше не будет выступать за национальную команду Аргентины. 39-летний капитан сообщил партнерам о своем решении перед финальным матчем чемпионата мира 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.

© Justin Setterfield/ Getty Images

Последняя речь перед финалом

Аргентинский нападающий Лионель Месси завершил карьеру в сборной страны, сообщает журналист Эрнан Кастильо.

По информации журналиста, перед началом финального матча чемпионата мира-2026 Месси выступил перед командой в раздевалке. В своей эмоциональной речи футболист заявил партнерам, что эта игра станет для него последней в составе национальной сборной.

Таким образом, финал мирового первенства стал завершением многолетнего пути Месси в футболке Аргентины.

Финал ЧМ-2026 стал последним матчем капитана

В решающей встрече чемпионата мира сборная Аргентины встретилась с командой Испании. Основное время матча завершилось без забитых мячей, а победу испанцам принес гол в дополнительное время — 1:0.

Для Месси этот матч стал очередной главой в истории его выступлений за национальную команду, но одновременно — последней.

Главные достижения Месси в сборной

Лионель Месси выступал за сборную Аргентины с 2005 года. За это время он стал одним из самых успешных игроков в истории национальной команды.

В составе Аргентины футболист выиграл чемпионат мира 2022 года, стал олимпийским чемпионом в 2008 году, а также дважды завоевал Кубок Америки — в 2021 и 2024 годах.

Кроме того, Месси становился серебряным призером чемпионатов мира 2014 и 2026 годов.

Карьера после «Барселоны»

С 2023 года Месси выступает за американский клуб «Интер Майами» из Главной лиги футбола (MLS). До этого он играл за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону».

Именно в составе каталонского клуба аргентинец добился большинства своих исторических успехов: выиграл четыре Лиги чемпионов, трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Месси также остается рекордсменом по количеству наград «Золотой мяч» — на его счету восемь таких трофеев.