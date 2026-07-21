Лионель Месси объявил об уходе из сборной Аргентины

Лионель Месси больше не будет выступать за национальную команду Аргентины. 39-летний капитан сообщил партнерам о своем решении перед финальным матчем чемпионата мира 2026 года, сообщает Lada.kz со ссылкой на Газета.Ru.
Аргентинский нападающий Лионель Месси завершил карьеру в сборной страны, сообщает журналист Эрнан Кастильо.
По информации журналиста, перед началом финального матча чемпионата мира-2026 Месси выступил перед командой в раздевалке. В своей эмоциональной речи футболист заявил партнерам, что эта игра станет для него последней в составе национальной сборной.
Таким образом, финал мирового первенства стал завершением многолетнего пути Месси в футболке Аргентины.
В решающей встрече чемпионата мира сборная Аргентины встретилась с командой Испании. Основное время матча завершилось без забитых мячей, а победу испанцам принес гол в дополнительное время — 1:0.
Для Месси этот матч стал очередной главой в истории его выступлений за национальную команду, но одновременно — последней.
Лионель Месси выступал за сборную Аргентины с 2005 года. За это время он стал одним из самых успешных игроков в истории национальной команды.
В составе Аргентины футболист выиграл чемпионат мира 2022 года, стал олимпийским чемпионом в 2008 году, а также дважды завоевал Кубок Америки — в 2021 и 2024 годах.
Кроме того, Месси становился серебряным призером чемпионатов мира 2014 и 2026 годов.
С 2023 года Месси выступает за американский клуб «Интер Майами» из Главной лиги футбола (MLS). До этого он играл за французский «Пари Сен-Жермен» и испанскую «Барселону».
Именно в составе каталонского клуба аргентинец добился большинства своих исторических успехов: выиграл четыре Лиги чемпионов, трижды становился обладателем Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.
Месси также остается рекордсменом по количеству наград «Золотой мяч» — на его счету восемь таких трофеев.
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